El Club Orientació Berguedà (COB) organitza els tradicionals Dos dies del Berguedà els dies 19 i 20 de novembre. És un cap de setmana ple de curses d’orientació que se celebraran als boscos de Cal Companyó, al terme de Guardiola de Berguedà.

El centre de competició de la dotzena edició de la iniciativa serà al Càmping l’Espelt, ubicat al km 4,3 de la carretera B402 entre Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet. El dissabte 19 de novembre es disputarà la cursa de mitja distància, puntuable per a la lliga de Copa Catalana FCOC (Federació de Curses d’Orientació de Catalunya). I el diumenge 20 de novembre tindrà lloc la cursa de llarga distància, també puntuable per a la Copa Catalana.

Seguint amb l’objectiu del COB de donar a conèixer l’esport, totes les curses d’orientació tindran categories populars assequibles per a tots els nivells, tant per als no iniciats com per als que volen gaudir d’aquest esport amb la família.

Les inscripcions estan obertes, sense recàrrec, fins al divendres 29 d’octubre a través del web de la FCOC. A partir del 30 d’octubre i fins al 5 de novembres les inscripcions estaran tancades i només se n’acceptaran de noves al mateix dia de la cursa amb el recàrrec corresponent.