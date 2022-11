Puig-reig tornarà a esdevenir aquest cap de setmana un ampli aparador del comerç local en el marc de la Fira de Sant Martí. El certamen comptarà amb una vuitantena d'expositors dedicats a l'artesania, la indústria, l'automoció i a les entitats locals. L'Ajuntament de Puig-reig i la Unió de Botiguers i Comerciants del poble, amb la col·laboració de la Federació del Comerç del Berguedà, també revalidaran enguany l'aposta de l'any passat per fer créixer les activitats al voltant del recinte firal, amb espectacles, tallers infantils, tastos de vins o trobades de gegants.

El centre neuràlgic de la fira se situarà al llarg del carrer Major i el carrer Llobregat, dos vials que es tancaran a la circulació per omplir-se, principalment, amb les parades dels establiments locals. La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Puig-reig, Rosa Garcia, assenyala que l'objectiu del certamen és donar protagonisme "als petits establiments que cada dia aixequen la persiana i donen vida al municipi". En aquest sentit, la majoria de botigues participaran en l'esdeveniment proposant activitats, descomptes i sortejos al públic. De fet, durant els dies previs a la celebració de la fira, els comerços han repartit vals de compra per gastar durant el cap de setmana.

Garcia també posa en relleu que un dels principals propòsits és convertir la Fira de Sant Martí en una cita comercial de referència per als diferents productors de proximitat. Per aquest motiu, han convidat a participar artesans i productors de la comarca per tal que exposin els seus productes. "El Berguedà disposa de diversos productors vinculats al sector agroalimentari, entre altres, que ens agradaria que tinguessin un pes important en el certamen, per tal que els visitants puguin conèixer de primera mà l'àmplia varietat de productes elaborats al territori", destaca Garcia.

Més dinamisme al voltant de la fira

En aquesta edició, els organitzadors del certamen consoliden l'aposta de l'any passat per potenciar les activitats paral·leles que se celebren al voltant de la fira. D'aquesta forma, s'ha dissenyat un programa d'activitats per a tots els públics, amb espectacles teatrals, concerts, balls en línia, mostres de cultura popular o tallers infantils, i novetats com un nou estand, batejat com a Sant Marí Lletraferit, que acollirà diferents activitats literàries, amb un taller infantil de contes o una sessió literària per a adults, acompanyada d’un tast de vins, a càrrec del sommelier Marc Martin.

El programa d'activitats ja començarà aquest divendres, aprofitant que és dia festiu a Puig-reig, amb un taller de cuina adreçat als infants, al pavelló municipal de Puig-reig, o un berenar al nou parc de la zona de la plaça Nova, on es donarà a conèixer el nom per al nou espai escollit per la ciutadania a través d'un procés participatiu. Les activitats continuaran al llarg del cap de setmana, amb propostes infantils, com ara un taller per crear un punt de llibre de tardor, a càrrec del Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig, o un espai de jocs tradicionals amb Jocs l'Anònima, i píndoles de teatre amb l'Agrupació Teatral la Farsa de Berga.

Com és habitual, dins dels actes de Sant Martí, tindrà lloc l’acte de proclamació dels representants del pubillatge del municipi, dissabte al vespre al pavelló d’esports, on enguany també es recuperarà el ball jove nocturn. En paral·lel, els participants també podran gaudir de les propostes de la 31a edició del Fòrum 10 de Comunicació, que organitza Ràdio Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig, al llarg del mes de novembre.