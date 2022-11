La música esdevé més poderosa amb una causa solidària al darrere. Així ho va demostrar ahir el cantant Joan Dausà, en un concert emotiu a Cercs per recaptar fons per l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. La vetllada va reunir uns 650 espectadors al pavelló d'esports de Sant Jordi, on el cantant va repassar els temes del seu últim treball, Ho tenim tot. Els diners recaptats per la venda d'entrades van servir per sufragar el cost del concert, 40.000 euros, però no van generar beneficis. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Cercs, que ja contemplava aquest escenari, destinarà 3.000 euros a l'entitat.

Malgrat que el concert no va obtenir marge de benefici, l'associació mostrava la seva satisfacció per la celebració d'un concert que ha permès donar visibilitat a la tasca d'una entitat amb cinquanta anys de trajectòria al Berguedà i, alhora, feia un agraïment al consistori per l'aportació monetària, uns fons que es destinaran a la rehabilitació de l’hotel El Blat de Terradelles, a Bagà, on s’està preparant l’obertura d’una llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Més enllà dels guanys materials, el concert va servir per sensibilitzar el públic sobre la importància de donar suport a un projecte que treballa a favor de la inclusió social, tot convertint els integrants de l'entitat en els protagonistes de la nit. De fet, Dausà remarcava que li hauria agradat comptar amb la companyia a dalt de l'escenari dels alumnes de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt, de Berga, un centre que va visitar prèviament al concert, però que per timidesa van decidir no sortir. No obstant això, la majoria taral·lejaven eufòrics les lletres de l'artista des de primera fila.

Durant el concert, en què Dausa estava acompanyat per la cantautora santpedorenca Anaïs Vila, a la guitarra, va repassar les cançons del seu darrer disc, Ho tenim tot, amb títols com Omple de vida els pulmons, Una altra manera de viure o Tot anirà bé. En tot moment, interactuava amb el públic, fent gala del seu tarannà proper i humorístic, i animava els assistents a cantar. Els espectadors es van aixecar de la cadira per ballar amb títols que s'han convertit en himnes durant els seus concerts, com ara Truca'm, de l'àlbum Jo mai mai, o La gran eufòria, del treball Ara som gegants.

El moment àlgid de la nit, però, va arribar quan Dausà va temptar el públic a llançar-se des de dalt de l'escenari, tot bromejant sobre la caiguda que va patir en un concert a Sant Joan Despí. Per sorpresa seva, els assistents van reaccionar formant una pinya sota l'escenari, de forma que el cantant va saltar deixant una imatge evocadora d'una massa de gent amb els braços oberts. "No tinc paraules per descriure les emocions del concert", assegurava Joan Puigcercós, un dels espectadors i membre de l'associació. "És un autèntic regal que un cantant com Dausà actuï per a nosaltres", posava en relleu.

En cloure el concert, el cantant va dedicar uns minuts als espectadors per intercanviar sensacions i immortalitzar la trobada amb fotografies. D'aquesta forma, el públic sortia amb el cor obert després d'una nit màgica i solidària, que per alguns encara va continuar amb una actuació per part de Thug Life, que es va allargar fins a les dues de la matinada.