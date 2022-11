El Consell Comarcal del Berguedà ha tret a licitació la primera fase de la pista d’atletisme de Gironella que es construirà a la zona esportiva municipal en dues parcel·les situades a banda i banda de l’Avinguda dels Països Catalans. Aquesta serà la primera pista d’atletisme del Berguedà. Serà de sauló (de terra).

Ahir la tarda, l’Ajuntament de Gironella va signar a la seu del Consell comarcal del Berguedà el conveni a través del qual es compromet a cedir un espai del poble per construir-hi una pista d’atletisme. La licitació per a la primera fase de la construcció ja s’ha fet pública. Aquesta primera part consistirà en la construcció d’una pista de sauló (de terra) amb la possibilitat de modificar-se en una segona fase amb l’execució d’un paviment esportiu (tartan).

El disseny inclou una pista de 200 metres, una tanca oval per protegir les instal·lacions i un camí circular de 333 metres perquè els esportistes puguin escalfar prèviament fora les instal·lacions. La pista quedarà ben integrada a l’entorn, ja que s’envoltarà de tanques de fusta per reduir l’impacte visual. També s'hi instal·larà enllumenat. Per poder dur a terme les obres, caldrà fer modificacions puntuals a la zona d’autocaravanes, però tal com explica David Font, alcalde de Gironella, "feia molta falta un espai com aquest", ja que "molts esportistes es veien obligats a desplaçar-se per practicar-lo". L’objectiu és poder oferir una nova possibilitat de pràctica esportiva a la ciutadania, ja que no existeix cap altra instal·lació esportiva d’atletisme a tota la comarca.

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, comentava en la presentació que s’ha intentat cobrir una demanda que feia temps que s’arrossegava. I a més a més, s’ha tingut en compte l’opinió dels futurs usuaris per construir-la. No només serà un espai d’oci, sinó que també ho serà de salut. Tothom que vulgui fer un ús de la pista, haurà de registrar-se i entrar per una de les dues portes del recinte mitjançant un accés electrònic. Per altra banda, el conseller d’Esports, Joventut, Mobilitat, Turisme actiu i Participació, Abel Garcia, destacava que "és un dia històric, ja que no només hi guanya Gironella, sinó també la comarca del Berguedà". Abel Garcia també ha posat de relleu "la tenacitat" i "constància" de l'Ajuntament de Gironella per poder tenir aquesta instal·lació.

El projecte serà cofinançat entre l’Ajuntament de Gironella i la Diputació de Barcelona a través del Programa General d’Inversions (PGI) orientat a promoure la nova inversió o manteniment sostenibles en el Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals (XGL). En aquest cas, el Consell Comarcal del Berguedà li pertoca una dotació econòmica de 654.464,02 euros, que rebrà de la Diputació. Així doncs, el pressupost base de licitació del projecte és de 115.409,24 euros i la durada d’execució serà de vuit setmanes un cop adjudicada la licitació.

A finals d’anys, es farà pública l’adjudicació de la licitació perquè la pista pugui estar acabada la primavera del 2023.