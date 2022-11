Cinc anys a la corresponsalia de TV3 a Washington han farcit de vivències el periodista Xesco Reverter, que divendres va intervenir a la tercera sessió del 31è Fòrum10 Comunicació de Puig-reig. Moltes d’aquestes vivències, tant en l’àmbit periodístic com en la vida quotidiana, estan recollides al seu llibre “Estats Units, el país de les contradiccions. Cròniques d’una era turbulenta”, que va ser el fil conductor de la conversa de Reverter amb el periodista, i director de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà. La sala estava plena.

Reverter va incidir en la tesi del seu llibre que els Estats Units és un estat ple de contrastos. Va posar com a exemple la seva constitució té un article que prohibeix expressament els càstigs cruels als presoners, però, en canvi, hi ha instaurada la pena de mort o el confinament solitari, o bé que, tot i ser el país amb el PIB més alt, un 4% de la població de Los Angeles, 70.000 persones, són sensesostre.

El període que Reverter va viure i treballar als Estats Units va coincidir amb el mandat de Donald Trump. Reverter qualifica aquesta etapa política nord-americana com la més convulsa des dels anys 60 del segle XX, i el clímax va ser la insurrecció i assalt al Capitoli el 6 de gener de 2021. Considera, a més, que Trump va danyar, en part, la llibertat de premsa que està estipulada a la 1a esmena de la Constitució; va posar com a exemple que, en els mítings que el mandatari feia arreu de la nació, sempre malparlava de mitjans de comunicació, per interessos personals, i titllava els periodistes amb els que no estava d'acord de deshonestos o enemics del poble, cosa que provocava que els seguidors trumpistes escridassessin els professionals de la informació que estaven cobrint aquells actes.

La propera sessió d’aquesta edició del 31è Fòrum10 Comunicació serà divendres vinent, 25 de novembre, amb Saül Gordillo (director de Principal), Jordi Margarit (president de Ràdio Associació de Catalunya) i Jordi del Río (director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat). Els tres periodistes clouran el cicle d’enguany amb una conversa sobre “Què entenem avui per comunicació?”, davant el públic que s’aplegui a La Sala de la plaça Nova de Puig-reig.