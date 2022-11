Veïns i entitats han repintat façanes de la fàbrica de Cal Rosal i han fet tasques de neteja del seu voltant. L’edifici, abandonat fa dècades, és sovint objecte de guixades i no és estrany trobar brossa a terra al seu entorn, una situació que degrada la imatge del nucli.

Una setantena de persones de totes les edats han participat aquest diumenge en l’acció popular per dir prou a l'incivisme que afecta repetidament la zona. Maria Costa, presidenta de l’associació de veïns de la part de la colònia que pertany al terme municipal de Berga, ha explicat que fa anys que es reclama una adequació d’aquest espai. Els veïns han demanat a l'Ajuntament de Berga que hi actuï, però el consistori respon que tècnicament és complicat invertir-hi perquè la fàbrica és de titularitat privada i no municipal.

“L’objectiu de l’acció és poder fer un rentat de cara a tot l’entorn perquè en els últims mesos s’han incrementat tot el que són pintades no artístiques, vandalisme pur i dur”, ha emfatitzat. L’acció també buscava “reivindicar” la complexitat de Cal Rosal, segons Costa. “Hi ha una part del nucli que depèn de Berga i és on hi ha les principals edificacions del que havia estat la colònia tèxtil, ens trobem que no es té clara la titularitat dels edificis, i això fa que des dels anys 90 que es va tancar la fàbrica no s’hagi fet cap tipus de manteniment”, ha denunciat.

Davant d’aquesta problemàtica, han estat diversos els veïns que s’han afegit a l’acció de neteja, que ha comptat també amb la col·laboració d’entitats com el Konvent i l’Associació Cultural i Esportiva de Cal Rosal (ACE).

La crida ha arribat a tothom, gent gran, famílies, joves i no tan joves, que s’han unit per fer un rentat de cara la fàbrica i el seu entorn, sanejar el jardí de l’església, eliminar les guixades d’altres edificis de la zona com el teatre, i treure la runa i la brossa acumulades.

Francesc Muxí, veí i president de l’ACE, ha explicat que “les façanes estaven molt deteriorades i no podia ser, perquè a Cal Rosal hi viu gent, és un poble viu”. Tot repintant parets, els membres de l’ACE han destacat una de les anècdotes de la jornada: “Ha vingut un senyor que va fer una de les guixades i s’ha ofert a ajudar-nos a netejar-ho”.

Una de les coses en què ha coincidit la majoria de participants ha estat en demanar la col·laboració de tothom perquè els actes vandàlics no es repeteixin i la feina que s’hagi fet avui sigui “un punt de partida perquè això es mantingui durant molt de temps”

En aquest mateix sentit, Pep Espelt, director del Konvent de Cal Rosal, que podava el jardí de l’església amb altres membres de l’entitat quan ha parlat amb aquest diari, ha ressaltat que “ja que els ajuntaments no hi poden fer res, és un acte revolucionari que ho facin els veïns i les veïnes”.

Al migdia s'ha fet una pausa per dinar a base d'arrossada popular, amb música i vins naturals.

“És propietat privada però els veïns sí que són nostres”

Qui també s’ha pogut veure col·laborant amb la jornada ha estat l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, malgrat les dificultats que el consistori ha tingut històricament per actuar-hi de manera oficial. L’Ajuntament de Berga ha pagat la pintura i el material necessari per tapar les pintades, tot i que alguns veïns han portat les eines de casa.

Des de l'Ajuntament, ha dit Sànchez, hi ha voluntat d'actuar-hi, en la mesura del possible. “És propietat privada però ja vam anunciar que aquest any per primera vegada s’asfaltarà tot el que és l’entrada de la fàbrica i fins el carrer Muntanya; això és propietat privada però els veïns sí que són nostres, per això potser ja és hora que comencem a revertir aquesta situació de la part de Cal Rosal de Berga”, s’ha compromès Sànchez.

L’alcalde de Berga també ha destacat que “amb l’ajuntament vam activar el servei de mediació del Consell Comarcal del Berguedà per la persona que semblava que feia les pintades, es va activar amb la policia, i va anar bé”.

“Des dels veïns van proposar una jornada per embellir aquest espai, de manera que hi vam posar el material, hem posat la pintura; intentem col·laborar, crear aquestes sinergies, entre l’administració, allà on aquesta no pot arribar, i els veïns”, ha afegit.