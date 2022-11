L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, ha reclamat per carta al conseller de Territori de Generalitat una partida en els pressupostos del 2023 per executar el projecte de renovació del tram de la carretera C-26 entre Borredà i Berga.

El departament de Territori disposa del projecte executiu redactat, exposat i aprovat, des que Joaquim Nadal era conseller. De moment però, no s'ha actuat per millorar un tram que té "greus problemes de seguretat", assegura l'alcalde. L'estretor de la carretera i els nombrosos revolts fan inviable el creuament de vehicles de gran tonatge , a més del mal estat en què es troba el ferm. "Aquesta situació ens porta la pèrdua de empreses e increment de transport de materials", remarca Jesús Solanelles.

És una problemàtica que fa anys que s'arrossega, i de fet es va haver de prohibir el pas de vehicles de grans dimensions entre Berga i Ripoll després de diversos accidents en què s'havien camions s'havien quedat atrapats en revolts complicats, impedint el pas de la circulació en tots dos sentits.

Segons l'alcalde, "no té lògica que una carretera intercomarcal, que es diu eix Prepirinenc, no pugui absorbir el trànsit habitual entre capitals de comarca. Per això considerem clau fer realitat el compromís que ja se'ns va donar anys enrere, i esperem que la petició es tingui en compte per als pressupostos de l'any que ve".

Per posar al dia la carretera, cal "l'amplada necessària, el traçat renovat i el ferm en condicions", assenyala l'alcalde de Borredà.