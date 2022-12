El concurs d'hamburgueses de carn de vedella autòctona que es va fer el cap de setmana passat a Olvan, en el marc de la fira de la vedella Muussegada, va tenir molt bona acceptació. Els organitzadors van coincidir a remarcar que la primera edició del festival gastronòmic "va ser un èxit". Va servir per promocionar el consum de carn de vedella de les tres races autòctones: la vaca de l'Albera, la Bruna dels Pirineus i la Pallaresa.

Al concurs hi van participar 13 productors ramaders, que van presentar les seves hamburgueses. Van ser valorades per un jurat tècnic format per 5 persones, amb 3 mestresses de casa, el president de la Federació de la Bruna dels Pirineus, Martí Orriols, i el xef Oriol Rovira, del restaurant Els Casals de Sagàs.

Els guanyadors

Categoria hamburguesa carn de vedella bruna eco: Mas Trullàs de Calders (Moianès)

Categoria hamburguesa carn vaca bruna eco: Casa Mestrepere de Pobellà (Pallars Jussà)

Categoria hamburguesa carn de vedella bruna: Cal Font de Sagàs (Berguedà)

Categoria hamburguesa carn d'anoll bruna: Cal Font de Sagàs (Berguedà)

Categoria hamburguesa carn de vedella albera: Mas l'Arbreda de Sant Martí de Llémena (Gironès)

Categoria hamburguesa carn d'anoll albera eco: Baussitges de l'Espolla (Alt Empordà)

Uunes 200 persones van poder tastar i berenar amb les hamburgueses de carn de vedella autòctona presentades per les ramaderies concursants i el seu maridatge amb vins de la D.O. Pla de Bages.