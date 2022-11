L’alt Berguedà torna a mostrar la seva indignació per la falta de metges. Saldes, Gósol, Vallcebre i Sant Julià de Cerdanyola fa deu dies que estan sense metge i aquesta situació s’allargarà fins al 19 de desembre. El motiu és que el metge que comparteixen aquestes quatre poblacions fa vacances i no se l’ha substituït. Tot i que els consultoris es mantenen oberts en el seu horari habitual amb professionals d’infermeria i d’administració, per a atenció mèdica cal desplaçar-se al CAP de Guardiola de Berguedà.

Aquesta situació ha generat malestar entre els veïns, que en els últims anys han vist una pèrdua progressiva de serveis en matèria sanitària. Tal com ha comentat a Regió7 l’alcalde de Saldes, Moisès Masanas, «els usuaris no entenen que cada cop que el metge fa vacances o agafa la baixa es quedin sense aquest servei al dispensari. Tenint en compte que el metge visita a Saldes dos cops per setmana voldrien que es respectessin els horaris, i evitar el desplaçament a Guardiola de Berguedà».

Moisès Masanas entén i comparteix la queixa veïnal: «no poder cobrir les vacances i les baixes amb un altre metge és un problema, i més tenint en compte que acaben sent molts períodes al llarg de l’any sense el servei». Reclama solucions: «Si cada cop hem d’estar pitjor, la situació és preocupant».

En aquest sentit, la directora de sector del CatSalut al Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, Teresa Sabater, ha volgut deixar clar que «no tenim cap intenció de retallar serveis, però sí que és cert que no podem garantir professionals per suplir baixes i vacances». En declaracions a aquest diari, ha assegurat que el problema de no cobertura és generalitzat i no només a l’alt Berguedà, però reconeix que en zones rurals es fa més difícil trobar professionals que vulguin treballar-hi, i disposen de menys metges.

Davant d’aquesta realitat, «treballarem per poder tenir algun metge més a l’alt Berguedà, però mentre no sigui possible continuarem sent resolutius amb els recursos que tenim». Ha explicat que s’està avançant cap a un canvi de model que permeti «optimitzar i aprofitar més els recursos que tenim», i en concret donar més competència a les infermeres:«Estan preparades per donar suport als metges, i evidentment no estem parlant d’assumir feina dels metges però sí tasques de control o d’atenció a gent gran amb patologies cròniques».

Alguns ajuntaments temen que que aquesta alternativa no satisfaci als usuaris. Segons el regidor de Sanitat de la Pobla de Lillet, Xavier Serra, «ens diuen que no estem desatesos perquè hi ha servei d’infermeria. Sí, els infermers i infermeres poden resoldre segons quins controls rutinaris i algunes visites però no totes». No volen perdre més metges i especialistes. I és que l’afectació va més enllà de Saldes, Gósol , Vallcebre i Sant Julià de Cerdanyola. Per exemple, la Pobla de Lillet i Bagà no han recuperat el servei setmanal de pediatria que abans de la covid tenien al consultori mèdic. Ara, es centralitza al CAP de Guardiola de Berguedà, on precisament, fa una setmana i mitja que la pediatra està de baixa i no se substuirà, segons la previsió, fins aquest dijous. Teresa Sabater ha respost que «els nens i nenes no s’han desatès perquè hi havia el metge de família, que pot atendre més del 90% dels problemes dels infants».

Pediatra de baixa al CAP de Guardiola

La pediatra del CAP de Guardiola de Berguedà, que dona servei a tota la zona nord de la comarca i a uns 460 infants, està de baixa. Des de dilluns de la setmana passada, les famílies no han tingut servei de pediatria i això ha fet moure pares i mares per expressar el seu malestar, coincidint amb l’onada de bronquiolitis i altres virus respiratoris. Tot i que la previsió de CatSalut és que aquest dijous es supleixi la baixa i dilluns s’incorpori la pediatra, les queixes de famílies de la Pobla de Lillet i de l’Ajuntament d’aquest municipi han arribat al departament de Salut de la Generalitat.

L’Ajuntament de la Pobla va recollir les queixes ciutadanes i les va adaptar en forma de moció, aprovada al ple de dijous passat per unanimitat de l’equip de govern (ERC) i l’oposició (Junts). De fet, l’alcalde, Enric Pla, va aprofitar la visita que va fer divendres a Berga el conseller de Salut, Manel Balcells, per entregar-li també la moció i exposar-li la problemàtica, «no només del cas concret de pediatria sinó de la pèrdua progressiva d’atenció mèdica que patim els pobles de l’alt Berguedà, amb un a població envellida», ha comentat.

Moció de la Pobla de Lillet

La moció de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet reclama «la millora de la deficient atenció assistencial que realitza el departament de Salut de la Generalitat a l’Àrea Bàsica de Salut de l’alt Berguedà». El text de la moció recorda que a l’alt Berguedà «no existeix transport públic amb freqüències de pas suficients que permetin accedir i retornar del CAP de Guardiola de Berguedà. Hi ha pobles que estan a 20 o 27 quilòmetres de distància del CAP i fins a 41 quilòmetres de l’hospital de Berga. Per aquest motiu l’accés a la sanitat assistencial diària i les cures i atencions als usuaris cal que es realitzin prioritàriament als 9 consultoris locals».

A la Pobla de Lillet, segons el regidor de Sanitat Xavier Serra, «el departament de Salut no ofereix des de l’any 2015 els serveis assistencials al nostre consultori local a causa de la manca de professionals i a l’estiu es redueixen perquè no es cobreixen les vacances, en una època en què la població creix moltíssim». Insisteix en una petició: «que es recuperin els serveis que hem anat perdent, i que es substitueixen les baixes i les vacances», ja que «els pobles petits tenim el mateix dret a tenir una sanitat pública de qualitat», reclama Xavier Serra.