Solitaris i feréstecs espais forestals

Època de l'any : de final de setembre als volts de Nadal. En anys temperats, fins i tot més tard.

: de final de setembre als volts de Nadal. En anys temperats, fins i tot més tard. Altitud : de 450 a 900 metres.

: de 450 a 900 metres. Comarca : Conca de Barberà, Alt Camp.

: Conca de Barberà, Alt Camp. Bolets més freqüents : rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, llengua de bou blanca, mollerics, escarlet...

: rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, llengua de bou blanca, mollerics, escarlet... Hàbitat: ambients submediterranis de rouredes seques i pinasses a les zones elevades i a la vall de Brufaganya. Alzines i pi blanc en l'estrat inferior i el sud de la vall del Gaià. Sotabosc divers amb espècies com el boix, ginebre, garric, llentiscle i amb un dens bardissar en moltes obagues.

La capçalera de la vall del riu Gaià es troba al nord-est de la província de Tarragona, a la comarca de la Conca de Barberà. Un bon punt d’inici per conèixer aquests boscos el trobem al petit poble de Pontils, de fàcil accés des de Santa Coloma de Queralt per la T-201. Un cop a Pontils, podem prendre la TV-2011 per acostar-nos al vessant nord de la serra de Brufaganya i provar sort als seus boscos. Una altra opció és agafar una estreta pista asfaltada fins a Vallespinosa i d'allà fins al coll del Puig de Gaigs, on descobrirem bones obagues al peu del Montclar. Per últim, si decidim continuar en direcció sud per la T-201, deixant enrere el bonic nucli de Santa Perpètua de Gaià, arribarem fins a les forests més meridionals de caire mediterrani, properes als nuclis de Seguer, Esblada i Querol.

El riu Gaià neix a les planes elevades de la baixa Segarra tarragonina properes a Santa Coloma de Queralt. En el seu curs cap al mar, el riu s’obre pas entre les escarpades serralades prelitorals. Dins aquest territori feréstec i d’una bellesa sorprenent, s'hi amaguen bons racons per a la recerca dels preuats bolets. Aprofitant les pluges de final d’estiu, entre setembre i octubre algunes espècies poden començar a treure el cap, com el pinetell i el rovelló, que, juntament amb el molleric i la cama de perdiu, afloren de manera generalitzada sota les pinedes d’aquest territori. De mitjan a final d’octubre, apareix l’escarlet entre les alzines, els mateixos dies que la llenega negra, el camagroc, el fredolic i la llengua de bou blanca fan acte d'aparició. La llenega i el camagroc tenen el seu hàbitat idoni entre les masses de pinassa del vessant nord de la serra de la Brufaganya. A les zones forestals més meridionals, als espais d’interès natural de Saburella i Ancosa, Montagut, de clima més temperat, hi podem trobar algunes espècies de bolets com el fredolic, la llengua de bou blanca i el camagroc, a final d’any i fins i tot més tard.