Els australians acomiaden Roger, el cangur culturista

Centenars d'australians van expressar aquest dilluns el seu condol per la mort del cangur Roger, que es va fer famós arran d'unes fotografies que mostraven el musculat cos del marsupial i que es van fer virals.



L'animal, de 89 quilos i 182 centímetres d'alçada, va morir aquest diumenge per causes naturals als dotze anys al santuari d'Alice Springs, al Territori del Nord, van informar els seus cuidadors.





El seu rescatador de quan era una cria, Chris Barns, va dir que, on li agradava resguardar-se de la tòrrida calor de la regió.«Va viure una bona i llarga vida i va ser estimat per milions de persones de tot el món», ha assenyalat Barns al canal ABC.El cangur, que, va saltar a la fama el 2013 al protagonitzar un documental i el 2015 es van fer virals unes fotos on mostrava laEls comptes en xarxes socials del cangur sumen, i va ser enterrat al santuari.«Descansa en pau Roger, has deixat un llegat i has ensenyat al món l'alegria dels cangurs», va apuntar una usuària de Twitter, mentre que un altre li va agrair que hagués «despertat moltes persones a tot el món sobre com de bonics i especials que són els cangurs».