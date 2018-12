VÍDEO | La divertida innocentada de l'Unicaja de Màlaga a la seva plantilla

L'Unicaja de Màlaga ha publicat aquest divendres una curiosa i divertida broma a la seva plantilla per a celebrar el dia de Sants Innocents. Així, un actor va aparèixer a l'entrenament fent-se passar per un nou fitxatge, presentat per l'entrenador Luis Casimiro i com a un jugador que "ve imposat pel club". El tècnic explica que es tracta d'un base que ajudarà l'equip en els entrenaments.



La sorpresa arriba, però, quan el nou "jugador" comença a entrenar. Els companys no saben ni quina cara posar quan veuen les escasses habilitats del base amb la pilota, i la seva lamentable mecànica de tir.





¿Qué pasa cuando un nuevo fichaje llega de improvisto a las filas de un equipo? ¿Y si, además, su nivel sorprende a todos y no precisamente para bien?



Con @LuisCasimiro_ y @jaimefb44 como ganchos, la plantilla del @unicajaCB se ve envuelta en una inocentada #LigaEndesa pic.twitter.com/eGizV9hAdm — Liga Endesa (@ACBCOM) 28 de diciembre de 2018