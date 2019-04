No obris un correu de Trànsit, és una estafa

Reps una una multa a través d'un correu electrònic i el remitent sembla ser la Direcció General de Trànsit (DGT). És un nou cas d'estafa en línia coneguda com 'la multa del radar' davant la que cal estar alerta. Trànsit adverteix que el fals missatge conté detalls com el lloc de la infracció, l'import; i fins i tot cita la llei que suposadament s'ha infringit el conductor.

El més perillós del correu és que t'indiquen que si vols veure la imatge de la suposada infracció has de fer clic en un enllaç o descarregar un arxiu. Un gest que pot obrir la porta a què els estafadors puguin instal·lar un software maliciós al teu ordinador i robar-te les contrassenyes, entre elles les que donen accés a comptes corrents de bancs.

La Guàrdia Civil demana que si es reben correus d'aquest tipus que es denuncïin i que no s'obrin. Recorda que la mai es notifiquen les multes per correu electrònic sinó per correu postal certificat.