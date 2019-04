Un pres fugit s'entrega a Àustria perquè ja no volia viure més a Tenerife

Un pres que va aconseguir escapar d'una presó austríaca en 2008 es va lliurar ara a la Policia a la ciutat de Salzburg al·legant que ja havia viscut prou temps a Tenerife i trobava a faltar el seu país.

En un comunicat difós aquest dilluns, la Policia explica que l'home, de 64 anys, es va presentar a la comissaria de l'estació de trens de Salzburg la nit de dissabte i va dir que era un fugitiu que acabava d'arribar de l'aeroport de Munic (Alemanya ).

El pròfug va assegurar que havia passat els últims deu anys i mig a les illes Canàries espanyoles i volia tornar a casa perquè "Tenerife ja no és tan maca com abans i ja hi havia viscut prou temps", segons la policia.

A més, ha afegit que trobava a faltar el seu país i volia tornar a casa per passar la vellesa.

Els agents van verificar que, efectivament, s'havia fugat d'una presó a l'estat de Baixa Àustria, a l'est del país, així que les autoritats judicials el van enviar a una presó de Salzburg.

De moment es desconeix la causa de la condemna ni com va aconseguir fugir, però la radiotelevisió pública ORF sosté que en el moment de la fugida li quedava per complir almenys mig any de presó.

Segons aquest mitjà, les fuites a Àustria no són castigades amb una pena addicional, de manera que el pres retornat haurà de completar només el que li resta de condemna per quedar lliure.