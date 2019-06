VÍDEO | El rescat en helicòpter més marejant de la història

Una dona de 74 anys va resultar ferida al pic Piestewa, a les muntanyes Phoenix, a Arizona, i va haver de ser rescatada. Els bombers van trobar l'excursionista i, a causa de l'estat en què es trobava, van decidir traslladar-la en helicòpter. Fins aquest moment, tot semblava sota control.



No obstant això, quan van realitzar l'operació tot es va complicar. L'aeronau es va col·locar en el lloc on es trobava la dona i va baixar una llitera amb un cable. Un cop van col·locar la ferida a la llitera, va començar l'ascens.



Però, res més alçar-la de terra, la situació es va tornar surrealista.





WILD HELICOPTER RESCUE: Firefighters say a 74-year-old woman had to be flown off of Piestewa Peak this morning after she suffered an injury while hiking.



STORY: https://t.co/H4HavJnsgn pic.twitter.com/2FPQR0qiZ9