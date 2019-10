VÍDEO | El cameo de Jordi Pesarrodona al «Polònia» al costat del jutge Marchena

El regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona va aparèixer aquest dijous com a actor convidat al «Polònia» de TV3. Ho va fer acompanyat del jutge Marchena del programa (Queco Novell), en una paròdia de la cançó «Bonito», de Jarabe de Palo. En aquesta ocasió, però, el tema es va passar a titular «Delito».

La paròdia del programa d'humor de TV3 feia referència a la facilitat de Marchena per veure delictes per tot arreu, com ara «portar estelada, posar-te un llaç i provocar amb un nas de pallasso». És en aquest moment quan Pesarrodona entra en escena, al costat del jutge, durant un breu fragment de la cançó.

El regidor i pallasso de Sant Joan va anunciar fa unes dues setmanes que renunciava a tots els càrrecs d'ERC, ja que creu que sense càrrecs de responsabilitat política tindrà més llibertat d'actuació i sobretot vol treballar qüestions que tinguin a veure amb la llibertat d'expressió.