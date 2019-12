Un bomber ofereix aigua a un coala després d'un incendi a Austràlia

Enmig dels devastadors incendis a Austràlia, que han arrasat gairebé quatre milions d'hectàrees, es produeixen imatges commovedores com aquesta. Uns bombers, que treballen en la complicada extinció del foc, ofereixen una mica d'aigua a un coala assedegat que, lluny d'espantar-se, ha trobat companyia amb ells. Quan el bomber li retira l'ampolla, l'animal juga i intenta arrabassar-li. Unes 200 cases van quedar destruïdes durant el cap de setmana a Austràlia per l'onada d'incendis en condicions "catastròfiques" que van afectar gran part del sud-est del país, on continuen actius més d'un centenar de focs.