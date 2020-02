Una baralla de ratolins al metro de Londres, la millor foto de natura de l'any

La imatge d'una baralla entre dos ratolins al metro de Londres feta pel jove fotògraf Sam Rowley ha estat guardonada pel públic com la millor fotografia de l'any en el marc dels premis Wildlife Photographer of the Year, organitzats pel Museu de història Natural del Regne Unit.

Per obtenir la captura "Baralla a l'estació", Rowley va passar diverses nits estirat per terra a les andanes de la línia central del metro de Londres fins que va aconseguir immortalitzar el moment en què els petits rosegadors, habituals del subterrani londinenc, van començar la seva baralla per una molla de pa.

"Em vaig estar cinc dies estirat a l'andana, així que era probable que l'escena passés en algun moment", relata el fotògraf londinenc, que treballa per la BBC com a investigador dins de la unitat de filmació d'història natural.

"Aquests ratolins de metro, per exemple, neixen i passen la seva vida sencera sense veure la llum del sol o tocar un bri d'herba. A cert nivell, és una situació desesperada - córrer entre passatgers ombrívols durant uns pocs mesos, potser per un any o dos, i després morir. i com que hi ha tants ratolins i tan pocs recursos, han de lluitar per alguna cosa irrellevant com una engruna de pa", afegeix.

Els dos protagonistes de la foto rondaven per les plataformes a la recerca de menjar quan es van trobar amb el mateix tros de pa, fet que va desencadenar en una breu batussa abans de seguir els seus camins per separat.

El director del museu, Michael Dixon, assegura que la imatge de Sam Rowley ofereix una mirada "fascinant" sobre com "la vida salvatge funciona en un entorn dominat pels humans".

Quatre imatges més s'han alçat com a finalistes en aquesta mateixa categoria. Entre elles, la d'un orangutan que exploten en espectacles, del fotògraf Aaron Gekoski, o la d'un jaguar que acaba de capturar una anaconda, de Michel Zoghzhogi. També un retrat de la connexió entre un cuidador kenyà de rinoceronts i els animals, de Martin Buzora, i un composició de l'espanyol Francis De Andres sobre la vida salvatge a l'àrtic.

Els premis Wildlife Photographer of the Year, on es reconeix a fotògrafs de natura professionals i principiants, celebraran aquest any la seva 56 edició i els guanyadors es donaran a conèixer el proper octubre.