La Policia sorprèn un home que passejava un gos de peluix

Agents del Cos Nacional de Policia van sorprendre un home que passejava un gos de peluix en un carrer de Palència durant la nit de dilluns passat, a qui van advertir que estava infringint les normes de l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya pel coronavirus.



Els agents van sorprendre aquest individu a molt pocs metres de la Comissaria Provincial de Policia, han confirmat aquest dimarts a Efe fonts de la Subdelegació del Govern.



El moment va ser gravat per un veí i compartit pel sindicat de policia Jupol a Twitter, on en les últimes hores ha rebut milers de visualitzacions. Davant d'aquesta situació Jupol ha demanat «sensatesa» durant l'estat d'alarma, i ha recordat que quedar-se a casa és «una qüestió de salut pública». «Estem davant d'una situació molt greu per anar pel carrer intentant enganyar la policia», afirma el sindicat a la xarxa social. «No ens enganyes i a més seràs sancionat», han advertit.



La Subdelegació del Govern ha informat que l'home no ha sigut sancionat, ja que va entendre l'advertència i no es va resistir a l'autoritat. Al contrari, sí que ha sigut proposat per a sanció administrativa un altre home que va ser sorprès per una patrulla de la Policia Nacional bevent cervesa en un banc del carrer, a Palència, fins a en dues ocasions. En la primera els agents li van advertir que no es podia fer i en la segona van decidir obrir acta de sanció administrativa que haurà de resoldre la Subdelegació del Govern.





Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020