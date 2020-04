La xarxa reacciona així al complex pla de desescalada de Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dimarts el pla de desescalada per transitar cap a una «nova normalitat». Un pla, que es preveu desenvolupar en vuit setmanes des de la setmana que ve, amb quatre fases, i en cadascuna d'elles detalla normes específiques per a cada sector, com les dates de reobertura i les condicions en les quals ho hauran de fer. L'entramat que exposa el pla ha provocat que molts usuaris de les xarxes socials s'ho hagin pres amb humor expressant-se amb mems i comentaris. Majoritàriament, motivats per la complexitat del desconfinament i les seves fases.



A continuació, alguns dels mems dels usuaris de Twitter:





La Graciosa, La Gomera y El Hierro entrando en la Fase 1, dejando al resto de las islas en la Fase 0 #Desescalada #COVID19 pic.twitter.com/ZcNisC4g9J — Miss Mikonio???? (@SuperChuche) April 28, 2020

Haciendo cálculos de fechas con todo lo que va hablando Pedrito #desescalada pic.twitter.com/3LrENbQAiU — Ricardo Botella (@rbot93) April 28, 2020

Cuando tú provincia entre en la fase 4 pic.twitter.com/k9XoJ706KH — DocHollyday7 (@DHollyday7) April 28, 2020

España intentando pasar a la fase 2 de la #desescalada pic.twitter.com/O0ONvcehpO — tom jones (@bengnz_) April 28, 2020