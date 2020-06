La fi del món té nova data... i és aquest 21 de juny, segons els maies

La fi del món podria arribar d'aquí molt poc. Concretament, diumenge, 21 de juny. I, en principi, no seria per culpa de la pandèmia del coronavirus. Això és el que pronostiquen alguns teòrics de la conspiració, que es basen en el fet que, quan es va introduir el calendari gregorià l'any 1582, es van perdre a partir d'aleshores onze dies cada any per reflectir amb més precisió el temps que tarda la Terra a orbitar el sol.

En total, amb el canvi al calendari gregorià hauria deixat de sumar gairebé 3.000 dies. Exactament, 2.948, el que equival a vuit anys. Per això, els teòrics asseguren que hauríem d'estar ara per ara a l'any 2012, època en la qual els maies van fixar la fi del món.

El científic nord-americà Paolo Tagaloguin va ser qui va percebre el suposat error de càlcul. Amb el canvi de calendari es van deixar de sumar onze dies per any, el que multiplicat pels 268 que fa que s'està utilitzant el model actual, donen com a resultat els 2.948 dies citats. Això, segons ell, es tradueix així: el que es va conèixer com a 21 de desembre del 2012, dia en què els maies van datar la finalitat del món, equivaldria al 21 de juny de 2020. Per tant, la fi del món s'hauria de produir a finals d'aquesta mateixa setmana.

La NASA, per la seva banda, afirma que "no hi ha evidència creïble que doni suport aquestes teories".

No és la primera vegada que es prediu la fi del món. L'aproximació a la Terra d'un planeta descobert pels maies va ser l'origen de tal vaticini i es va datar per a l'any 2000. Després es va parlar del 2003, el 2006 i finalment el 2012.