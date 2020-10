El marit enxampa l'amant de la seva dona i protagonitza una escena de pel·lícula

Sembla l'escena d'una comèdia. Un amant es despenja amb un llençol pel balcó, pràcticament nu, després de ser descobert pel marit d'ella en plena infidelitat. Però quan aconsegueix escapar de la ira de l'home es topa amb la veïna del pis de baix, que creient que es tractava d'un lladre li propina cops d'escombra a l'individu.



En el vídeo, compartit al compte de Twitter "Wasted vídeos", que porta centenars de milers de reproduccions i ha suscitat milers de comentaris, es veu a l'home en calçotets i mitjons baixar ràpidament per la façana de l'edifici mentre la dona llança la seva roba i el marit d'aquesta tracta d'atrapar-li.





Quan semblava que l'amant es desfeia del perill de l'espòs enfurismat, la senyora del pis de baix, segurament espantada en veure a un home desconegut al seu balcó,El vídeo, que no s'especifica on va ser gravat, no deixa veure com acaba la fugida des d'aquest tercer pis, però l'escena va ser seguida amb riures per part dels qui la van immortalitzar., una cosa bastant probable, però la viralitat ja la va aconseguir...