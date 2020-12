Ven la seva Playstation 5 després que la seva dona descobrís que no era un purificador d'aire

La Playstation 5, que va culminar la seva estrena mundial el passat 19 de novembre, s'ha convertit en la peça tecnològica més preuada i cotitzada del mercat. Tot això és per les poques unitats que es van posar a la venda, i després de 3 remeses, encara hi ha milers de jugadors que voler fer-se amb una unitat.



I aquesta és la divertida història d'un usuari de Taiwan, Jin Wu, que va poder comprar-se una PS5 de segona mà per un preu rebaixat. El motiu, segons explica el jugador en el seu compte de Facebook, és que el comprador original de la PS5 no volia desfer-se'n, però va haver de fer-ho perquè la mentida que li va explicar a la seva esposa no va "colar". Li va dir que l'aparell era un purificador d'aire, no una consola, segons expliquen des del portal digital especialitzat DualShockers.





Wu estava buscant a les diferents xarxes socials una PlayStation 5 de segona mà amb la poca esperança de trobar-ne una, ja que les que es venen per Internet poden trobar-se dues o tres vegades per sobre del seu valor de mercat. Sorprenentment va trobar-ne una que era més barata que nova de trinca., i va acordar un lloc i una hora amb ella per a fer l'intercanvi.A la cita hi va acudir el seu marit i Wu li va preguntar si la venia perquè havia comprat dos per error, però no era el cas. Li va explicar que estava sent forçat a vendre la consola després que la seva esposa descobrís que l'havia mentit: li havia dit que era un purificador d'aire, no una videoconsola. "", explica Wu a Facebook.Una història que va acabar amb un clar guanyador i és que l'usuari que la va comprar es va endur una sol·licitada unitat de PS5 a un preu per sota del recomanat.