La consellera de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Sílvia Casorrán, ha publicat un missatge en el seu compte d’Instagram (privat) en què es burla de la «Catalunya profunda» i que ha generat el rebuig de nombrosos usuaris d’aquesta xarxa social.

La responsable en el govern d’Ada Colau mostra una foto asseguda en una bala de palla per a continuació assegurar que ha anat a la «Catalunya profunda» per «fer un estudi de mercat sobre productes innovadors per substituir els famosos blocs de formigó». «Els he provat en totes les posicions, fins i tot saltant, són comodíssims!» «¿Què us semblen? Els hem de batejar», diu rient la també consellera del districte de Sant Martí.

Polèmica també a Twitter

El post és de diumenge i ha provocat retrets a Instagram, d’usuaris que han fet una captura del missatge, retraient-li tant la mofa sobre l’apel·latiu de «Catalunya profunda» com la frivolització sobre l’ús de blocs de formigó, que ha provocat controvèrsia en els últims mesos.

Aquesta mateixa reacció s’ha reproduït a Twitter, on Casorrán havia escrit també un altre missatge amb les mateixes fotos, tot i que amb un text diferent: «Reflexionant sobre com aconseguir una millor simbiosi entre camp i ciutat. ¿Us agrada el nou model #rurbanc? ¿On podria quedar bé?».

Suposo que aquest tuit, no vol dissimular aquest post d'instagram. Enfotent-te'n de les New Jersey implantades per vosaltres i que van matar un ciutadà. Potser en lloc de posar-t'hi a sobre, hauries de provar de menjar-te-les. pic.twitter.com/Zauv6tKdyG — Ruben (@rseriol) 20 de julio de 2021

La consellera de Colau, que en alguna altra ocasió també ha protagonitzat altres publicacions controvertides a les xarxes socials per temes de mobilitat, ha justificat el missatge sobre la «Catalunya profunda» (una foto que s’hauria fet al Montsec) assegurant que estava ironitzant: