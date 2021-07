L’afany per fer vídeos virals o directament temeritats no té límits. Alguns usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona es van veure sorpresos per les piruetes d’un jove que va arribar a saltar d’una andana a l’altra just quan estava a punt d’arribar un comboi. Els fets van passar fa uns mesos al Clot, tot i que s’han difós ara a través del grup BCNlegends.

Malgrat el perillós salt, el vigilant de seguretat del suburbà no es va mostrar gens sorprès, ja que en el vídeo compartit a través de les xarxes socials es veu bastant impassible en veure una acció com aquesta.