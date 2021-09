Creadors de contingut i consumidors de la plataforma Twitch de tot el món han organitzat una vaga per aquest dimecres, dia 1 de setembre. Fa dues setmanes van decidir deixar de pujar-hi contingut i consumir-lo durant un dia per denunciar l’assetjament que ronda per la plataforma per part d’usuaris amb missatges masclistes, racistes o homòfobs, i la passivitat d’Amazon, propietària d’aquesta plataforma, davant aquestes situacions. Els ‘streamers’ i consumidors demanen a l’empresa que prengui mesures davant aquest assetjament. Diferents usuaris de Twitter ja s’han manifestat a la xarxa per donar suport a la causa i mostrar-se a favor de deixar de banda la plataforma per un dia.

Así es amigos.

Hoy toca descansar y apoyar a nuestros compañeros #ADayOffTwitch.

Tortilla hoy no permitirá hacer streams en nuestros servidores.

Nos vemos mañana 🤍 https://t.co/2ImqNiqnVX — Auron (@auronplay) 1 de septiembre de 2021

Mañana 1 de septiembre con motivo del #ADayOffTwitch algunxs streamers no abrirán directo y se propone a los espectadores que no consuman la plataforma para que Twitch implemente medidas para acabar con las raids de odio y falta de control y seguridad en la misma pic.twitter.com/5caRjs6Hx2 — Carissa (@LiveCarissa) 31 de agosto de 2021

Què són les ‘raids’

Aquests atacs s’estan produint sobretot en les denominades ‘raids’, una opció molt popular a la plataforma de Twitch que permet als creadors de contingut traslladar de forma temporal tota la seva audiència a un altre canal. Aquesta acció es fa per donar-se suport els uns als altres, però el que pot ser una cosa positiva es pot convertir en un assetjament continu de cara als ‘streamers’ que pertanyin a minories per part d’usuaris que vulguin atacar i insultar la persona que està retransmetent.

Què demana la protesta

Aquest moviment es du a terme perquè:

La plataforma desenvolupi un debat públic amb els creadors afectats per crear eines que permetin combatre l’abús a la plataforma.

Implementi immediatament opcions de protecció i, d’aquesta manera, els creadors puguin limitar l’activitat dels seus comptes o denegar les ‘raids’ entrants.

Elimini la possibilitat d’enllaçar més de tres comptes de Twitch a un sol compte de correu.

Sigui més transparent en les condicions portades a terme per protegir els creadors.

La resposta de Twitch

El 20 d’agost passat va reconèixer la problemàtica i gravetat de la situació a través d’un fil de Twitter i ja ha eliminat 7,5 milions de comptes falsos. «Ens esteu demanant que ho fem millor i sabem que necessitem fer més feina per abordar aquests problemes», va escriure la plataforma. Tot i això, als impulsors de la protesta no els sembla suficient i demanen a Twitch més implicació.