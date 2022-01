Quantes vegades estant al telèfon parlant amb un teleoperador, aquest t'ha posat en espera i tu has seguit fent la teva pensant que no t'escolta? Doncs resulta que sí, que sí que senten tot allò que fas, encara que t'hagin posat una musiqueta de fons.

Així ho ha revelat una usuària de Twitter i han confirmat posteriorment un gran número de persones que asseguren que han treballat de teleoperadors i que, fent un pas més, han explicat situacions -algunes força surrealistes- que han viscut.

Tot ha començat per un missatge d'una persona deia que acabava de passar vergonya després d'haver estat cantant cançons de Taylor Swift a una teleoperadora del servei tècnic de LG pensant-se que l'havien deixat en espera, però que en realitat estava en silenci.

"Treballo com a teleoperadora i he de dir-vos un secret: us escoltem sempre encara que us deixem en espera amb la musiqueta", ha afegit a continuació una altra usuària.

I a partir d'aquí han anat apareixent les anècdotes. "Una vegada vaig estar sentit una dona parlant cinc minuts amb el seu gat" o "la de vegades que he escoltat a gent tibar de la cadena... i el que es fa abans", en són algunes. En recollim una selecció a continuació.

Trabajo como teleoperadora y he de deciros un secreto: Os escuchamos SIEMPRE aunque os dejemos en espera con la musiquita :) https://t.co/a3ifgaZnWg — Serena 💗 (@unatuitteramass) 24 de enero de 2022

cuando trabajaba en cierta compañía telefónica mi momento favorito era escuchar a las señoras hablar mientras les tramitaba cualquier cosa



una vez estuve 5 minutos escuchando a una señora hablar con su gato https://t.co/vJeJf27g0y — sarina 🌱 (@twicactus) 25 de enero de 2022

La de veces que he escuchado a gente tirar de la cadena... y lo de antes.



No os imagináis la de cosas que se oyen al teléfono. 🙄 https://t.co/LJPq2VuRa6 — J. (@JorgeWaldorf) 25 de enero de 2022

Y cuando pedís en los restaurantes desde el coche tmb se os escucha TODO (y os escuchamos todos los q estamos trabajando no solo quien pilla el pedido xdd) https://t.co/RqOk4f34gI — la Maia (@anisvq) 25 de enero de 2022