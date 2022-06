TikTok és una xarxa social que no para de créixer, especialment gràcies a la incorporació d'usuaris joves. Paradoxalment, però, és una plataforma on hi ha moltes persones mirant, però poques produint i això fa que, els usuaris més actius guanyin seguidors amb facilitat. A la Catalunya central també comença a haver-hi tiktokers de renom, amb audiències importants. Aquí us deixem un recull de 7 comptes de Tiktok de les nostres comarques que val la pena seguir.

La navarclina Maryam Assakat treballa des del 2018 com a llibretera a la Parcir de Manresa. De dia recomana llibres juvenils als clients més joves de l’establiment. De nit trasllada aquesta tasca a les xarxes socials, a través de vídeos que publica en el seu compte de TikTok. Des de l’estiu passat és una passió que aquesta veïna de Navarcles ja comparteix amb més d’un milió i mig de seguidors.

Gerard Núñez, més conegut com a @Gerry.ene, té una veu d'aquelles que es cola sense permís a casa teva i entra al televisor per donar vida a multitud de personatges. A TikTok, va començant fent algun doblatge i actualment es dedica a respondre preguntes dels seus fans. També ha explicat que gràcies a TikTok li han arribat ofertes de feina.

Nadine Romero (@Nadineromero) és una tiktoker manresana que al seu compte de TikTok l'utilitza principalment per ballar que és una de les seves grans aficions, tot i això, ella al món del TikTok es va estrenar donant la seva opinió sobre coses que passaven o explicava coses que li havien passat. Actualment, té més de 100.000 seguidors al seu compte de TikTok

Shalana Rodríguez, també tiktoker manresana, s'ha fet coneguda per les seves cantarelles mentre condueix. Ella i el seu entorn més proper consideren que no canta bé, però això no l’ha aturat per guanyar seguidors. A hores d'ara té 11 mil seguidors al seu compte. Des de ja fa uns dies ha canviat el seu contingut i ja no canta a la xarxa.

Un altre dels tiktokers de la Catalunya Central que acumula un gran nombre de seguidors és el compte de @vivirenmanada. És un granger de Talamanca que es dedica a detallar com és la vida dels cavalls i que fer davant algunes situacions amb les quals et pots trobar. També afirma quines coses els hi agraden als cavalls i que se'ls pot donar i fer. Ell acumula més de 900 mil seguidors a TikTok

Del Berguedà, però ja coneguda a tot el Principat, Maria Àngels Caus, triomfa amb el compte @merollabergueda. Ella és "la dona les alpaques" gràcies a un vídeo seu que va fer cuidant les seves alpaques i que es va viralitzar molt ràpidament. Gràcies a aquest tall va sortir a la televisió, al programa APM i acumula uns 9.500 seguidors

I per últim, no et pots perdre el nostre compte de TikTok, recentment incorporat a la plataforma. A través del perfil de Regió7 podràs estar informat de primera mà de les notícies més importants de cada dia amb un to desenfadat i simpàtic.