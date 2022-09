Ajuntar els braços a l'altura de l'abdomen, balancejar-se, fer una creu amb aquestes extremitats i fer servir la mà com si fos un telèfon. Aquests senzills passos formen part de la coreografia de Despechá que Aleksander (Alex) Chentsov, un ucraïnès de 41 anys que resideix a Huelva des de fa set anys, va crear en 15 minuts per a ballar-la amb la seva filla, Arina, de 12, en el seu compte de TikTok. Uns dies abans, havien anat al concert de Rosalía a Sevilla i allà van escoltar per primera vegada una de les cançons que més s'ha repetit aquest estiu.

El seu ball va anar creixent en la xarxa social. Una nit, quan Arina ja dormia, Alex va veure que la Motomami havia reproduït aquests moviments en un vídeo gravat, primer, en la part posterior d'un cotxe i, després, en un escenari que recordava a una pista d'aterratge. "Ejeje, aprenent-m'ho, el pròxim ho clavo", va prometre la catalana. I així va ser. Davant del mar i acompanyada d'una amiga, va reproduir la coreografia que Alex i Arina havien publicat dies enrere i els va esmentar com a creadors d'aquests moviments. Aquest clip acumula més de 95 milions de reproduccions i 6,6 milions de 'M'agrada'.

Els reconeguts balls que acompanyen els versos de "baby, no me llames, que yo estoy ocupá' olvidando tus males","el gatito tuyo te perdió por negligencia, y yo que no creo en la abstinencia" o "conmigo estás tan caliente que el sol es un bloque de hielo" han substituït en 2022 els mecànics moviments d'Aserejé, La Macarena o Que la detengan de fa dècades. Les coreografies de moda ja no s'aprenen a les places dels pobles. Els ballarins amateurs arriben ara a les discoteques coneixent cada moviment gràcies a TikTok.

Al compte d'Alex Chetsov i Arina, que van començar a TikTok en 2019, el vídeo de Despechá amb més visites acumula 3,3 milions de visualitzacions. Les famoses tiktokers Lola Lolita, Sofia Surfers o Riverss, la cantant Edurne i un reduït grup de jugadors del Betis també es van unir al trend. I, amb ells, els seus milions de seguidors han inclòs aquests moviments en les seves llistes de passos prohibits. Però els creadors ucraïnesos no han rebut cap remuneració per haver creat el ball i la visibilitat que els ha donat aquest vídeo viral en TikTok els ha remès molt pocs diners.

"No paguen molt", assegura Alex en una conversa conjunta amb la seva filla amb El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que Regió7. Tot i que aquesta xarxa social o compta amb estadístiques segregades d'ingressos, aquest ucraïnès calcula que, per cada milió de visualitzacions, "paguen entre 10 i 30 euros".

"Hi ha mesos en què apareixen al teu compte 20 euros; un altre mes, 10 euros, o fins i tot pot haver-hi algun mes en què et trobis amb 100", sostenen els tiktokers dominicans establerts a Gijón Stiver i Darling, del compte @stiver06. Aquests aficionats a la bachata i a la salsa, que han inventat una mostra per a la cançó Caile de Luar La L, copiat, entre altres, per la uruguaiana Biei Posti, calculen que, per cada 100.000 visualitzacions en un vídeo, l'app paga als creadors de contingut entre un i dos euros. "A YouTube, depenent del país, per cada 1.000 visualitzacions, guanyes un euro", és a dir, entre 50 i cent vegades més, detalla Alex.

Per ells, el mètode amb el qual aconseguir més ingressos és una incògnita. "TikTok no especifica d'on surten els diners, si és pels challenges virals, els comentaris o les publicacions compartides. Aquesta informació la desconeixem", assenyalen Stiver i Darling, encara que entenen que "dependrà del molt que treballis en l'app".

"Per cada milió de visualitzacions, TikTok paga entre 10 i 30 euros"

Aleksandr i Arina, que van arribar a Espanya quan va esclatar l'Euromaidán al seu país natal, tenien l'esperança de rebre un missatge de l'equip de Rosalía per col·laborar junts. "Somiàvem amb participar en el rodatge del videoclip de Despechá a Mallorca, encara que ens ho haguéssim de pagar nosaltres", diu el pare. Ells, com molts altres tiktokers, aconsegueixen un extra d'ingressos gràcies als acords comercials amb marques i artistes, com la colombiana Shey, per a la qual han ideat uns moviments.

Els balls de TikTok contribueixen al fet que els llançaments dels artistes es posicionin entre els primers llocs de les llistes d'èxits. En plataformes com YouTube, els drets d'una cançó "sempre els té l'autor", que és a qui arriba la remuneració econòmica. Per contra, el rèdit que aconsegueixen els creadors de les coreografies quan una d'elles es converteix en la més ballada de la xarxa social resulta mínim si els qui la reprodueixen no etiqueten en els crèdits als qui van inventar els moviments.

A Espanya, aquesta falta de reconeixement pot quedar en una tímida protesta perquè s'esmenti el veritable autor dels balls. Però, als Estats Units, cada vegada més creadors de continguts acudeixen a advocats especialitzats per a protegir les seves obres. Keara Wilson, que va idear el #SavageChallenge a partir d'una cançó de Megan Thee Stallion, va mantenir a les xarxes socials una lluita que es va allargar durant més d'un any perquè es reconegués que ella tenia els drets d'autor de la seva coreografia. La seva dansa es va tornar viral en el confinament, quan desenes d'influencers la van copiar sense esmentar la creadora.

Si la seva versió de Savage no és reproduïda amb el crèdit adequat que remeti al compte de la seva inventora, Wilson podrà emprendre accions legals. Així mateix, en el cas que el ball aparegués en una producció cinematogràfica o en un videojoc, aquesta jove d'Ohio podrà reclamar que li paguin per usar la coreografia.

Són una "manifestació artística"

"Les coreografies estan expressament admeses com una manifestació artística i estan protegides per l'article 10.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual a Espanya", explica Miguel Aznar, soci de Balder IP Advocats.

En el cas que Aleksandr i Arina Chentsov consideressin que el seu ball de Despechá, o altres reptes que han convertit en virals, com els de les cançons Ritmo, la primera que van pujar, Sin Señal o Si tú te vas, s'està emprant amb un objectiu comercial o amb una fi amb el qual ells no estan d'acord, podrien demandar a qui l'ha plagiat. Si l'escenari d'aquesta infracció és TikTok, tenen a més la possibilitat de denunciar la publicació i la sanció suposaria que eliminessin el vídeo i fins i tot el compte de qui s'ha apropiat de la seva creació.

"Ningú vol perdre temps i diners a denunciar algú que està reproduint el ball que has creat en TikTok. Si un artista agafés aquests moviments de l'app per als seus videoclips, quan paga a coreògrafs i ballarins, sí que tindria sentit", justifica Chentsov. Ell coneix la indústria perquè va exercir com a professional de la dansa a Kíev, on va arribar a formar part, al costat de la seva dona i mare de Arina, del Nike Elit Team. Ara, regenten un petit gimnàs femení a Huelva.

Aquesta família ucraïnesa hauria, en aquest supòsit, demostrar que el seu ball és original "mitjançant dibuixos, esbossos, fotografies o en un vídeo" que demostrés que aquesta coreografia ha nascut d'ells, apunta aquest advocat. Perquè les danses estiguin protegides, "no fa falta que es registrin" en els organismes nacionals de propietat intel·lectual.

"Si la coreografia és original, està fixada en un suport material i poden demostrar que és absolutament original, que ningú l'ha fet abans, poden anar contra un altre tiktoker que imita aquest ball i poden demandar-lo judicialment pels seus drets de propietat intel·lectual", il·lustra Miguel Aznar. Això treu que aquest tipus de representació artística sigui sempre més "difícil de defensar" que les melodies, "per la mateixa naturalesa de la composició musical, que és protegida immediatament", agrega.

TikTok té gairebé 1.400 milions d'usuaris. "Articular una defensa dels teus drets de propietat intel·lectual per evitar una infracció amb aquesta quantitat de membres, quan potser només el 0,05% estan utilitzant la teva coreografia, realment és dificilíssim", evidència Aznar.

Als àmbits amateurs de les xarxes socials, resulta poc comuna que els qui han ideat una consecució de moviments inscriguin la seva obra. Però en l'àmbit professional és molt comú. Rafa Méndez, un dels coreògrafs distingits del nostre país, assegura que "en l'àmbit teatral, quan es crea una companyia i es fa una peça, la poses el teu nom i la registres".

Mendez és especialment recordat per haver estat el professor de la disciplina de funky a el programa de Cuatro Fama, ¡A bailar! Aconsella als creadors de balls a xarxes socials que "no es poden lamentar" si la seva coreografia la copien milers de persones. "Has de registrar el trend i, si no, te l'has de menjar. Si ets tan pro i ets tan súper tiktoker, has de respondre també al nivell legal", diu.

Quan ell es va convertir en un dels personatges televisius que més apareixia en els ja desapareguts programes de zàping, els seguidors de Fama "feien servir les meves coreografies a YouTube", però mai li va importar perquè "era part del joc", tret que ho fessin a un nivell "summament professional".

Durant l'enregistrament d'una de les temporades de Fama, ¡A bailar!, Méndez havia d'idear entre 15 i 20 coreografies per setmana. En una ocasió i de manera "inconscient" va reproduir l'obra d'un company que havia vist a Nova York. "Quan ell ho va veure, es va molestar, però jo tenia tanta feina que ho entenia com el típic cantant que interpretarà la cançó d'un col·lega. No vaig fer bé, per aquesta sobredosi de coreografies", reconeix.

Ell, que no té TikTok, considera que els balls que es publiquen a la xarxa social "són molt simpàtics". "Sabem que no és una cosa professional", però destaca "l'espontaneïtat de gent que no balla o de professionals que poden crear un trend, perquè és cridaner, és divertit i és sexy". No obstant això, es mostra en contra de les acadèmies de ball que imparteixen classes orientades a reproduir vídeos de TikTok. "Em sembla un horror. No té res a veure amb una escola de dansa professional", al·lega.