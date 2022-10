Les sabates noves poden portar problemes. Poden ser massa petites o resultar massa dures. Per això, és imprescindible conèixer alguns consells que et permeten eixamplar-les en cas de necessitat. Pots provar amb un eixugacabells, o posant la sabata al congelador, però aquests mètodes no sempre són vàlids. Tanmateix, hi ha un tercer element que et serà útil siguin quines siguin les característiques de les teves sabates: la patata.

Hi ha qui utilitza un eixugacabells per estirar les sabates. Això funciona, però no sempre. La calor d'aquest aparell només té efecte si les sabates són de cuir o de camussa. D'altres posen les sabates al congelador. S'omple una bossa amb aigua, es posa a l'interior de la sabata i es col·loca al congelador durant unes hores. En aquest cas, és útil per a sabatilles esportives o de lona. Així i tot, fem servir aquesta metodologia amb teixits més delicats, correm el risc d'espatllar-los. El tercer truc, i menys «perillós» per a les sabates, és el de la patata. Agafa una patata gran, treu-li la pell, mulla-la, eixuga-la una mica i posa-la dins de la sabata. Deixa-la durant 10-12 hores i després retira-ho. La sabata ha d'agafar la talla desitjada. Si continua justa, s'ha de repetir el procés l'endemà. La humitat farà gran la patata i, en conseqüència, la sabata. Un cop fet tot el procés i la sabata s'hagi eixugat, ja pots lluir el calçat que fins ara et molestava.