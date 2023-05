La cadena de supermercats Lidl acaba de treure al mercat un altre productes estrella: el sabater extensible. El producte ja va pel camí de convertir-se en tot un èxit de vendes. Es tracta d’un producte molt pràctic i versàtil, ja que es pot col·locar tant a l’entrada de casa, en una cantonada del dormitori o fins i tot a l’interior dels armaris. Sigui on sigui, ocupa poc espai i és molt fàcil de combinar amb els diferents estils decoratius de la llar.

Lidl sabater extensible versàtil per a la llar

El sabater extensible de Lidl està fabricat en fusta de pi pintada en blanc i té una barres metàl·liques cromades. El muntatge és molt senzill i pesa 2,2 quilos. Les mides aproximades són 63,4 - 118 x 45,5 x 21,5 centímetres i és a la venda per un preu de 19,99 euros.

Aquest moble permet guardar i mantenir ordenats fins a 14 parells de sabates i pot suportar uns 5 quilos de pes per cada lleixa.

Gràcies al seu disseny modern i funcional, el sabater de Lidl quedarà genial a qualsevol racó de la casa. És perfecte, per exemple, per col·locar-lo en una cantonada del rebedor i posar-hi les sabatilles d’estar per casa. D’aquesta manera, quan entris a casa directament podràs deixar al moble les sabates amb què vens del carrer i posar-te còmode.

Si encara no tens a casa un sabater i alguna vegada t’havies plantejat si realment li trauries rendiment, a continuació t’expliquem algunes de les raons per aconseguir-ne un.

Tenir un moble sabater a casa pot ser molt beneficiós per diverses raons: