Gran Hermano ha estat un dels programes de televisió més icònics de la història de l'entreteniment espanyol. Emès per primer cop l'any 2000, el reality ha mantingut la seva popularitat durant més de dues dècades. Si ets dels que l'ha anat seguint, segurament recordaràs els guanyadors i bona part dels concursants de cadascuna de les edicions. I tot i el pas del temps, encara els sabries reconèixer. A tots, menys a una. Ens hi juguem un pèsol. Llegeix, llegeix.

El format del programa és senzill però efectiu. Un grup de persones viuen tancades dins d'una casa, on són gravades les 24 hores del dia. Els concursants van caient eliminats cada setmana a través de les votacions del públic, fins que només en queda un. Durant la seva estada a la casa, els aspirants han de conviure junts, fer tasques domèstiques i complir reptes i proves dissenyades pels productors del programa.

Gran Hermano ha generat controvèrsia al llarg dels anys, tant pel seu contingut com per l'impacte que ha tingut a la cultura popular. D'una banda, ha estat criticat per alguns per promoure l'exhibició pública i l'explotació dels participants. D'altra banda, els defensors del programa argumenten que és un reflex de la societat actual i permet als espectadors veure una mostra real de les relacions humanes en situacions d'estrès.

Tot i les controvèrsies, Gran Hermano ha estat un èxit en termes d'audiència i ha estat adaptat a més de 70 països. El programa ha produït estrelles de la televisió i ha tingut un gran impacte a la cultura popular espanyola. Fins i tot ha estat objecte d'estudis acadèmics, que analitzen la seva influència a la societat i als mitjans de comunicació.

I ha evolucionat al llarg dels anys, amb noves edicions i canvis en el format. Tot i això, la seva essència ha continuat sent la mateixa: un grup de persones vivint juntes sota l'escrutini del públic.

Recordes a Ismael Beiro, Sabrina Mahí, Javito García, la Fresita, Pepe Herrero, Iván Madrazo o Susana Molina? A la llista de guanyadors també hi ha el nom de Paula "muero de amor", de l'edició del 2014. I ha canviat de look radicalment. Tant que els seus seguidors no la reconeixen: "Pobreta, està irreconeixible". Mira el vídeo: