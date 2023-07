Va passar a l’Aeroport Internacional de la Ciutat de Mèxic (AICM) i, com no podia ser de cap altra manera, el fet s’ha tornat viral per les impactants imatges que han circulat ràpidament a les xarxes. Una dona, passatgera de l’aerolínia Volaris, va perdre els papers i va carregar contra tot el que tenia davant quan li van comunicar que no podia agafar el vol que tenia previst perquè a la base de dades no constava cap reserva. Entre les destrosses, diversos ordinadors.

“No me regresen mi dinero, me vale madre, pero esto les va a costar. Págalo tú”, dice mujer mientras realiza destrozos en el mostrador de una aerolínea, en el @AICM_mx.

Elementos de la Policía Auxiliar de la @SSC_CDMX la detuvieron. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/TmL9O7e5bC — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) 5 de julio de 2023 La dona, a més de destrossar part del taulell de l’esmentada aerolínia, també va insultar l’empleada que hi havia, que només va poder dir-li que tot el que estava trencant ho hauria de pagar ella mateixa. La protagonista d’aquesta història, ja coneguda com a ‘lady Aeroport’, va reaccionar així quan l’aerolínia li va informar que la seva reserva no apareixia en el sistema malgrat que la dona l’havia fet a través d’una agència de viatges. Després de l’aldarull, va arribar la policia i la va detenir. Pel que ha transcendit, l’aerolínia no va presentar càrrecs en contra la dona malgrat les destrosses que va causar.