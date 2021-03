Canvi total als mars espanyols per l'escalfament

Els mars d'Espanya són a l'UCI. L'ésser humà ha canviat les regles del joc per les quals es regia el planeta fins al moment i això està posant la naturalesa en escac. L'increment d'emissions de diòxid de carboni té un impacte directe en el medi marí i un recent estudi del Govern titulat Impactes i riscos derivats del canvi climàtic a Espanya posa en relleu que totes les zones marines que envolten el nostre país patiran els seus efectes, però no de la mateixa forma.

Serà el Mediterrani el que s'emporti la pitjor part, perquè a finals segle suportarà un augment més gran de la temperatura, canviarà el seu grau de salinitat més ràpidament i es tornarà més àcid que la resta del litoral espanyol. A tot això s'hi afegeixen més èpoques de sequera i onades de calor, en un percentatge que fins i tot supera al que tindrà la resta del planeta.

Les raons del major impacte del canvi climàtic al Mediterrani es basen en el fet que és una zona pràcticament aïllada. «Malgrat la seva connexió amb l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar, el Mediterrani és una conca de concentració, la qual cosa significa que l'evaporació supera les aportacions de les precipitacions i els rius», indica l'investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia Pablo Martín Sosa, qui, a més, recorda que els alts nivells d'urbanització a la costa provoquen «uns nivells de contaminació més elevats».

Les conseqüències han començat a manifestar-se. Avui dia s'han documentat efectes sobre el creixement, la supervivència, fertilitat, migració i fenologia d'organismes pelàgics (que viuen prop de la superfície) i bentònics (que habiten als fons). Això suposa danys per a tota la cadena tròfica: des del fitoplàncton i la vegetació marina fins a invertebrats i vertebrats. Hi ha espècies que triguen més a emigrar, com la tonyina vermella, i n'hi ha unes altres que decideixen mudar-se al Mediterrani, com la dorada zebra (Diplodus cervinus cervinus). Per a unes altres, la calor i les noves condicions són insuportables, així que tendeixen a desaparèixer a poc a poc, com el peix de plata (Argentina sphyraena) o l'escolà (Molva macrophthalma).



Onades més petites

A més dels ja descrits, al Mediterrani s'han detectat canvis en els processos de formació de l'aigua profunda, en l'estratificació de les aigües superficials (el que repercuteix en la disponibilitat de nutrients) i fins i tot en l'onatge, que està deixant de ser el que era. En aquest sentit, «l'energia que la costa rep de les onades afecta directament l'habitabilitat de les comunitats de fauna i flora acostumades a determinat grau d'energia o exposició a l'onatge», explica Martín Sosa. De fet, no només al Mediterrani, sinó també en l'Atlàntic peninsular i a Canàries, les onades el 2100 podran mesurar entre 3 i fins a 10 centímetres menys que en l'actualitat.

Els més afectats per aquesta minva de l'onatge seran els organismes bentònics sèssils, és a dir, les esponges, alguns cucs, gorgònies i ascidis, que «són dependents de la circulació de l'aigua per a l'absorció d'oxigen i nutrients, per a la dispersió de les seves larves o per a l'eliminació de residus», com assenyala aquest investigador.

La conseqüència de canviar la situació d'organismes que estan en la base de la cadena tròfica és que, d'una forma o una altra, això acabarà afectant els humans. «Són multitud els efectes d'aquest escenari de causa i efecte», exposa Martín Sosa. Els ecosistemes marins, per exemple, juguen un paper fonamental en el segrest de diòxid de carboni atmosfèric. Aquesta capacitat de retenir carboni es perd si el mitjà està saturat, un límit que està a prop d'aconseguir-se.

L'arribada de noves espècies a les nostres costes tampoc és un bon senyal. La transformació dels hàbitats facilita la introducció d'espècies al·lòctones, «que competeixen amb les autòctones, desestabilitzant l'equilibri natural dels ecosistemes locals i provocant reaccions en cadena al llarg de les xarxes tròfiques que acaben influint en l'espècie humana», assenyala l'investigador.

Algunes d'aquestes conseqüències podrien ser la pèrdua d'espècies d'interès pesquer o la proliferació de plagues pernicioses per a la nostra espècie. A més, la pèrdua de biodiversitat també disminueix la probabilitat de trobar entre les espècies aquelles que contenen substàncies que són susceptibles, a través de la biotecnologia, de ser útils per a l'ésser humà, especialment en la medicina o l'agricultura. Ja en els últims anys s'ha vist que l'abundància d'espècies d'interès pesquer en aquesta zona està variant.

Cantàbric i Atlàntic

Tot i que el Mediterrani s'està emportant la pitjor part, l'Atlàntic peninsular i Canàries no estan exempts de les conseqüències del canvi climàtic. Per al 2100, a l'Atlàntic peninsular, és a dir, la costa cantàbrica, es preveu un creixement del nivell del mar de fins a 70 centímetres, un augment de la temperatura de l'oceà de 2,2° centígrads, la major reducció de salinitat de tots els mars espanyols i una pèrdua de grandària de fins a 10 centímetres en les onades.

Allà ja s'han registrat canvis en la composició de boscos de macroalgues. «En general, s'està detectant una reculada d'espècies l'òptim de les quals es troba en aigües més fredes i un augment d'espècies típiques d'aigües més càlides», remarca l'estudi. A les costes gallegues cada vegada és més comú trobar peixos subtropicals que en teoria no haurien de ser-hi. Les modificacions en la composició d'aquestes aigües han arribat a provocar que musclos i ostres deixin de reproduir-se al mateix ritme que antany, i que algunes tonyines vegin alterada la sincronització de les migracions, afectant també això a la seva reproducció.

Recursos pesquers clau com la sardina, el pop o el musclo estan patint aquestes desavinences i ho continuaran fent en les pròximes dècades. La reducció de biomassa en algunes classes de cloïsses (llimac, fina o japònica), de fet, ja ha tingut impactes en l'activitat pesquera. Segons l'estudi, «les tendències negatives de biomassa disponible poden haver jugat un paper decisiu en el descens de desembarcaments i preus de venda en els últims anys, provocant una reducció en l'esforç pesquer».

Però si hi ha un exemple que representa el mal que estan provocant aquestes modificacions en la composició del mar és la bacora o tonyina blanca. Aquesta tradicional espècie d'explotació espanyola ha començat a fugir cap al nord, canviant a més les seves migracions en 2,3 dies per dècada. Però la flota ha de continuar explotant-los, la qual cosa genera un sobrecost, pel fet que es triga més a arribar on són els peixos i, per tant, es gasta més combustible. A finals de segle, l'Atlàntic haurà perdut entre el 20% i el 40% del seu potencial màxim de captures. El mateix succeirà a Canàries.

L'oceà situat a 2.000 quilòmetres de distància, el que envolta les illes Canàries, està experimentant una tropicalització. És a dir, donat el seu elevat escalfament, està convertint-se en una zona més afable per a espècies que habitualment han preferit uns altres indrets, com el Carib. Les illes estan rebent cada vegada més organismes, invertebrats, peixos i mamífers que originalment es troben vagant per mars amb una temperatura mitjana de les aigües superficials de 25 graus. Algunes han arribat a generar una veritable invasió l'arxipèlag, com és el cas de la petita garota Diadema africanum, el creixement descontrolat de la qual està provocant la desaparició d'algues autòctones en moltes zones rocoses.

Amb aquests resultats, els experts consideren que és el moment de buscar alternatives. Una d'elles consisteix en desglobalitzar els mercats i apostar per allò local, artesanal o el producte de temporada. «No té sentit que el peix que pesquem aquí acabi sent consumit al Japó i, mentrestant, per poder menjar peix aquí, hàgim d'importar-ho del Canadà o del Vietnam», reflexiona Martín Sosa. Per a l'investigador, «tot aquest transport innecessari també accelera el canvi climàtic». Per tant, les activitats pesqueres han de ser sostenibles i conciliables amb la protecció a la biodiversitat.