La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha promès aquest diumenge «ajuda urgent» als damnificats per les inundacions de l’oest del país, que han causat ja 156 morts. Ha qualificat els seus efectes de «surrealistes» i que revelen la necessitat d’aplicar «ambició i rapidesa» la lluita contra la crisi climàtica.

«Des d’aquí ens fem una imatge real del que ha passat enmig d’un panorama surrealista i fantasmagòric», ha afirmat la cancellera alemanya, després de visitar al ‘land’ de Renània-Palatinat alguns dels punts crítics de les inundacions.

«No es tracta només del que ha passat aquí, sinó del conjunt de fenòmens extrems als quals estem assistint», ha indicat Merkel, en relació amb la crisi climàtica. «Hem de reflexionar sobre com hem d’actuar davant això per avançar cap a la neutralitat climàtica», un objectiu que s’ha d’assolir, ha afegit, «al més aviat possible».

Commoció a Alemanya

La cancellera ha confessat que està absolutament «commocionada», en unes declaracions davant els mitjans, després de recórrer entre altres punts la població de Schuld, acompanyada per la cap del Govern, la socialdemòcrata Malu Dreyer. Aquesta localitat, d’uns 700 habitants, va quedar pràcticament destrossada per la força de les aigües i s’ha convertit en símbol de la catàstrofe estesa per vastes regions de l’oest d’Alemanya i la veïna Bèlgica.

La cancellera ha indicat, a més, que el seu govern escometrà ja en el pròxim Consell de Ministres, el dia 21, un paquet d’ajuda urgent, que arribarà, ha dit «de manera directa i sense burocràcia», als afectats. Merkel no ha concretat l’abast d’aquestes ajudes, però el seu ministre de Finances, Olaf Scholz, ha avançat en declaracions a mitjans alemanys la xifra de 300 milions d’euros només en ajuda urgent directa als ciutadans afectats. «Estem davant una catàstrofe de dimensions fins ara desconegudes», ha manifestat Dreyer.

Fins ara no hi ha una avaluació de la quantia dels danys en les infraestructures, tot i que en els mitjans es parla de milers de milions. En les inundacions del 2013, menys dramàtiques però que van afectar vuit dels setze ‘länder’ del país, l’Executiu va aprovar un paquet especial de 8.000 milions d’euros.

La pressió de les aigües ha remès a l’oest alemany, on des d’ahir no hi ha hagut precipitacions importants. En canvi, la situació s’ha tornat més tensa a Saxònia –est– i Baviera –sud–, on s’han produït alguns desbordaments després de dies de pluges persistents i han sigut evacuats veïns d’algunes poblacions.