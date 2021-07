La crisi climàtica, amb fenòmens meteorològics cada vegada més extrems, els conflictes bèl·lics, la fam o les pandèmies com la de la covid-19 són factors que amenacen la vida al planeta tal com la coneixem. Un estudi publicat ara a la revista ‘Sustainability’ identifica els països més segurs per sobreviure a un eventual col·lapse global. En són cinc, començant per Nova Zelanda:

Nova Zelanda Islàndia Regne Unit Austràlia Irlanda

Per què aquests països i no d’altres? Quines característiques tenen i quines condicions compleixen per qualificar-los com els més segurs? Doncs, segons l’estudi elaborat per experts de l’Anglia Ruskin University, aquests països tenen les següents característiques que els fan ideals davant l’esmentada situació de col·lapse: són capaços de cultivar aliments i autoproveir-se, tenen la capacitat de protegir eficaçment les seves fronteres d’immigracions massives indesitjades i tenen capacitat energètica i industrial. Són illes de climes temperats i amb baixa densitat de població.

Civilització en perill

Els autors de l’estudi parteixen de la base que la civilització actual està «en perill» a causa d’una societat hiperconnectada i que està malmetent greument el medi ambient. El col·lapse del que parlen podria venir, apunten, de fets com ara crisis financeres greus, de l’impacte de la crisi climàtica, de la destrucció d’espais naturals o de pandèmies pitjors que la de la covid-19, o una combinació de tots aquests factors.

Els investigadors es refereixen a aquests cinc països com a «bots salvavides». En el cas del número 1, Nova Zelanda, remarquen que és el que tindria més possibilitats de capejar una crisi global a causa de les seves reserves d’energia geotermal i hidroelèctrica, a la seva abundant agricultura i a la seva baixa densitat de població.

De fet, Nova Zelanda s’ha convertit en una de les destinacions preferides de multimilionaris, que acudeixen a comprar propietats a l’illa. El preu de la vivenda s’ha disparat per l’efecte de la Covid i el terror climàtic, i el Govern preveu atraure més milionaris amb les seves noves polítiques migratòries.