Amb l’anunci de vacunació de reforç a nous col·lectius, la Regió Sanitària Catalunya Central amplia l’oferta de vacunes als punts de vacunació poblacionals aquestes festes. En total hi haurà prop de 55.000 vacunes per a adults que se sumen a les gairebé 10.000 de vacunació pediàtrica. La voluntat és que els usuaris que necessiten una dosi de reforç o bé que encara no s’hagin vacunat i vulguin fer-ho, puguin agafar cita aquest Nadal.

Aquesta ampliació implica un esforç dels equips sanitaris per donar resposta a la crida del departament a la ciutadania perquè es vacuni de manera ordenada als punts de vacunació, i a l’anunci que s’ha fet aquest dilluns mateix a totes les persones vacunades amb pauta completa amb Astra Zeneca, que ja poden demanar hora per administrar-se una dosi de reforç, després de comprovar que amb el pas dels mesos la cobertura del vaccí perd efectivitat.

Més facilitats a Moià

A aquesta ampliació de vacunes, Salut afegeix noves mesures que també incentivin i facilitin l’accés als usuaris, i per això, a banda dels punts de vacunació poblacionals ja oberts al Palau Firal de Manresa, a l’hotel d’entitats de Berga, a l’Escorxador d’Igualada i a la UVic de Vic, i que funcionen amb cita prèvia a través de la web, s’habilitarà un punt a Moià com a prova pilot, que ha de servir per millorar l’índex de cobertura en aquest municipi i l’entorn. Així doncs, es promourà una vacunació massiva, en aquest cas sense cita prèvia, per a aquest dimecres, 22 de desembre de 4 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Serà a l’espai Les Faixes, amb una crida adreçada a persones majors de 60 anys pendents de rebre una dosi de reforç, als que portin Astra Zeneca, i a qui porti una dosi de Janssen.

En el conjunt del territori, per a aquesta setmana encara hi ha forats disponibles per vacunar-se. A Vic hi ha agafada només un 29 % de l’oferta existent, a Manresa i a Berga s’arriba a un 50 % de cita prèvia respecte l’oferta total de vacunes, i a Igualada encara hi ha un 56 % d’oferta disponible. Aquesta setmana hi ha unes 30.000 dosis per administrar i una reserva amb cita de gairebé 12.000, mentre que de cara a la setmana que ve, a hores d’ara només hi ha agafat un 6 % de cita de les 24.500 dosis que s’han posat a disposició. Les cites es poden concertar a la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat.

La delegada de Salut a la regió sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, insisteix a fer una crida a la vacunació davant l’actual situació epidemiològica, i recorda la importància d’agafar cita per administrar-se dosis de reforç a totes les persones majors de 60 anys, tenint en compte que és el grup que actualment té més problemes quan es contagia de covid.

Més de 32.000 vacunes posades

Des que l’1 de desembre es van reobrir els punts de vacunació a la regió sanitària centre, ja s’han administrat més de 32.000 dosis, de les quals 31.500 són de població major de 12 anys. On més se n’han posat és a Manresa (11.300), seguit de Vic (8.300), Igualada (8.200), Berga (3.400), i Solsona (1.100).