El nombre de casos positius als centres educatius de Catalunya segueix augmentant quan falten només tres dies per a les vacances escolars de Nadal. Salut ha declarat aquest dilluns 235 grups escolars confinats, sis d'ells del Bages. Alguns metges, entre ells el president del Col·legi de Barcelona, Jaume Padrós, ja van demanar divendres passat avançar les vacances per tal d'evitar contagis. Cap administració, ni estatal ni autonòmica, ha mogut fitxa. Tampoc els pares. Regió7 ha contactat amb alguns centres escolars i expliquen que tot i el temor dels pares, els alumnes han assistit a les aules amb normalitat aquest dilluns.

Només en casos puntuals alguns nens i nenes s'han quedat a casa. És el cas de l'escola Joviat que ha detectat un parell de casos d'alumnes que han decidit no tornar a l'escola fins ben passades les festes. Segons la direcció del centre, es tracta d'una decisió presa per familiars de nens que formaven part d'un grup confinat de 3r de l'ESO que havia de tornar a classe aquest dimarts.

En termes generals, però la presencialitat a les aules ha estat la mateixa de sempre. Gemma Cassó, directora de l'escola La Font de Manresa, assegura que aquest dilluns l'escola només ha notat absència entre els alumnes dels cursos d'educació infantil, però no ha estat per causa de la covid sinó per altres factors.

Hi ha famílies "preocupades" que s'ha interessat per saber si el centre tancaria abans

El mateix diuen des de l'escola Paidos de Sant Fruitós de Bages. "Nosaltres funcionarem amb normalitat" ha comentat Jordi Costa, director del centre, assegurant que si "s’ha de confinar algun grup abans de Nadal es farà". No obstant, el director de l'escola reconeix que hi ha famílies "preocupades" que s'ha interessat per saber si el centre tancaria abans.

Suspensió d'extraescolars

A diferència de les classes, alguns centres han anunciat la suspensió de les seves extraescolars. Aquest és el cas de l'Associació Sant Fruitós d'Esports (ASFE) i del Conservatori de Manresa. L'escola de música ha anunciat aquest dilluns la suspensió dels concerts de Nadal al Kursaal a causa de la covid.

Endarrerir el retorn a les aules

Aquest dilluns la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya (USTEC·STEs) ha demanat que no es descarti endarrerir el retorn a les aules després de les vacances de Nadal.

Així mateix, el sindicat ha reclamat al Departament d'Educació que tanqui els centres educatius de manera "urgent i sense dilació" allà on la incidència sigui "greu". En un comunicat, ha justificat la mesura per l'increment "exagerat" de casos positius, tant entre l'alumnat com entre el personal, i el risc que aquesta situació comporta. Ha afegit que les dades oficials sobre l'augment dels casos són preocupants i "demostren que el contagi es produeix a les escoles". En aquest sentit, ha assegurat que els índexs de transmissió s'han "disparat" de manera alarmant i no entén com no s'ha actuat ja.

El nombre d’alumnes confinats a Catalunya ha augmentat a 235 aquest dilluns, 49 més respecte l'anterior còmput. Segons el Departament d'Educació en total hi ha 62.712 persones confinades. D'aquestes, 60.125 són alumnes; 2.545 docents o personal d'administració i serveis i 42 personal extern. En els darrers 10 dies s'han registrat 11.392 positius i ja se n'acumulen 38.074, entre alumnes, docents, PAS o personal extern.

Aquesta setmana s'inicia amb tres centres tancats completament. Es tracta de la llar d'infants Xaloc de Vilanova i la Geltrú (Garraf), la llar privada La Cuca Fera de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat) i la llar privada l'Hortet de Barcelona (Barcelonès).

USTEC creu que les mesures actuals als centres educatius no són ni adequades ni suficients i per això demana una revisió dels plans d'actuació amb la participació de la part social. El sindicat ha defensat que l'educació ha de ser preferentment presencial però ha demanat "responsabilitat i coherència" als departaments de Salut I educació per prendre les decisions que siguin necessàries per garantir la seguretat de la comunitat educativa.