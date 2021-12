L'Ajuntament de Manresa i la direcció del Conservatori Professional de Música han decidit suspendre els concerts de Nadal del centre, previstos per aquesta tarda i demà, en quatre sessions en total, a les 6 i a les 8 de la tarda. La decisió s'ha pres com a mesura de prevenció davant la situació de la pandèmia, per prudència i responsabilitat col·lectiva, atès que havien de participar-hi un nombre important d'alumnes, tots els que estudien al Conservatori.

La direcció del Conservatori ja ha comunicat la suspensió a les famílies i els han comunicat que tant avui, com demà i dimecres hi haurà les classes habituals al centre.