Els acords dels ajuntaments s’adopten, per regla general, per majoria simple dels presents. I aquesta majoria simple és quan hi ha més vots afirmatius que negatius. Tenir majoria absoluta, però, dona la certesa als governs que els seus projectes i iniciatives tiraran endavant sense que hi hagi sorpreses. Calma, doncs, els nervis.

A Manresa el nou tripartit format per Esquerra, socialistes i Impulsem, tindrà majoria absoluta amb 13 dels 25 regidors. Les majories absolutes són necessàries en casos com la creació o bé la supressió de municipis; alteracions i delimitacions dels termes municipals; canvis de nom del municipi; canvis a la bandera o escut; o determinades operacions financeres. També en temes de planificació urbanística o l’aprovació del reglament del propi ajuntament. És a dir, regular com i quan se celebren els plens municipals, el procediments de participació ciutadana o, si es donés el cas, la divisió del municipi en districtes. En canvi no cal majories absolutes, sinó més vots afirmatius que negatius, en temes també importants com els pressupostos municipals o el ple del cartipàs, on es dona compte de les regidories i s’han d’aprovar retribucions i indemnitzacions. La sessió plenària que ha de suposar posar en marxa tota la maquinària amb el nou govern sorgit de les eleccions, l’anomenat ple del cartipàs, s’ha de celebrar com a molt 30 dies després de la constitució del nou ajuntament, que a tot arreu se celebrarà demà dissabte. En aquesta sessió del cartipàs, es dona compte de les resolucions d’alcaldia relatives als nomenaments dels tinents d’alcalde, les delegacions de l’alcaldia -o sigui, els regidors- o les competències de la junta de govern local. Són decrets que no s’han de votar. S’han de constituir, també, comissions i designar els membres de la corporació que formaran part dels consells escolars, mancomunitats i consorcis, fundacions privades o comissions. Sí que s’ha de sotmetre a votació i necessita la majoria absoluta del plenari, la proposta d’establir la periodicitat de les sessions dels plens ordinaris. Les retribucions Finalment s’han d’aprovar les retribucions dels regidors, les seves dedicacions -exclusives o parcials- i les indemnitzacions i dietes de la resta de membres. Cal una majoria simple. A Manresa ho farà amb l’absoluta, que garanteix que es tirarà endavant malgrat que tots els grups de l’oposició es posessin d’acord. A Sant Fruitós de Bages a principis del mandat que ara s’acaba, els regidors del govern de Gent Fem Poble es van estar els primers mesos sense cobrar perquè l’oposició -ERC, PSC i Junts- , amb un regidor més, votava sistemàticament que no, en aquest punt del ple del cartipàs.