Un estudiant de Batxillerat de l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha creat un assistent virtual que funciona en català i està pensat per a la gent gran facilitant-los tasques de la vida quotidiana. El jove, Markus Urban, va comença a pensar en aquest projecte quan la seva tieta li va demanar que li ensenyés a fer anar el mòbil i ell va pensar que ho tindria molt més fàcil si hi interactuava amb la veu. El projecte, anomenat «Cati», li ha servit de base per al treball de recerca que està fent a l’institut i recentment ha guanyat el premi especial Fundació Catalunya La Pedrera en el certamen Exporecerca Jove.

El premi que li ha donat l’entitat bancària li ha obert la porta a participar, aquest mes de maig, a l’International Science and Engineering Fair, una de les fires més importants de treballs de recerca preuniversitària que se celebra als Estats Units. Segons ha explicat el mateix estudiant, el projecte d’assitent de veu en català per aparells en basa en l’aplicació d’eines d’intel·ligència artificial i de reconeixement de veu. Així, la Cati permet reproduir música i emissores de ràdio, descriure receptes de cuina, informar sobre la previsió meteorològica o fer trucades i videotrucades, entre d’altres. Es tracta d’accions senzilles que els padrins realitzen a diari i que la manipulació dels aparells fa més complicada ja sigui pel mateix sistema operatiu o per les dificultats de mobilitat o visió dels mateixos padrins. El seu creador va començar a treballar en el projecte l’estiu passat i diu que la idea és que sigui «molt fàcil interactuar amb ella».

Markus Urban explica que més enllà del treball de recerca, té com a objectiu que aquest assistent pugui convertir-se en un aparell físic que es pugui tenir a casa. En aquesta línia, el jove estudiant alt-urgellenc també ha indicat que volia que Cati funcionés íntegrament en català perquè, fins al moment, no n’hi ha cap que s’estigui comercialitzant en aquesta llengua. En aquest sentit, Apple fa anys que anuncia la posada en marxa del seu assistent «Siri» en català però encara no ho ha fet de manera completa. El jove vol cursar l’any que ve estudis universitaris d’intel·ligència artificial a Barcelona.

La primera usuària del projecte d’assistent tecnològic per a gent gran, la seva tieta, Maria Casanovas, ha vist i provat l’evolució de la Cati en aquest temps i creu que l’assistent li pot servir d’ajuda. «No entenc el mòbil i ara vull provar a veure si me’n surto», explica. També destaca la diferència que representa respecte a d’altres aparells d’aquest tipus que ja hi ha al mercat. «Tinc una parenta que en té, però com aquesta no, perquè per començar parla en català i ens entenem més bé».

Urban ja va crear fa dos anys, quan estudiava a l’institut la Valira, un algoritme amb intel·ligència artificial per jugar a escacs.