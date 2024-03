Detenen dues persones i desarticulen un punt de venda de droga a la Seu d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un home i una dona, de 43 i 42 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A més, a l'home també se l'acusa d'un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de trencament de condemna. Les detencions són resultat d’una investigació iniciada mesos enrere després de tenir informacions de l’existència d’un domicili a la Seu d’Urgell on es traficava amb droga. Durant l’escorcoll es va intervenir diverses dosis de cocaïna preparada per a la venda, substància de tall, així com diferents estris utilitzats per a l’elaboració i el consum in situ de crack. També es van localitzar armes, com ara una katana i munició d’una arma de foc.

Els agents van comprovar que a l’interior del pis també s’elaborava crack, una substància derivada de cocaïna i molt més nociva.

Amb aquestes detencions la policia ha desarticulat un punt molt actiu de venda de drogues, on també es permetia i s’afavoria el consum de substàncies estupefaents.

A més, al detingut també se l’acusa d’un delicte de defraudació de fluid elèctric atès que tenia la instal·lació elèctrica manipulada i un delicte de trencament de condemna, ja que tenia en vigor una ordre de no apropament a la detinguda. Els detinguts, un d’ells amb antecedents, han passat aquest diumenge a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.