Disset projectes del Pirineu reben ajuda de fons europeus

Un obrador de pasta fresca, un local de restauració, un establiment de turisme rural i fins a disset projectes rebran ajuda econòmica per tirar endavant. El Consorci Alt Urgell-Cerdanya ha aprovat atorgar 639.066,17 euros en la darrera convocatòria d'ajuts Leader per a 17 projectes de creació o millora d'empreses del territori, que suposen una inversió total de 3.458.924,02 euros. Aquests ajuts estan cofinançats pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, que hi aporta el 57%, i la Comissió Europea, a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que hi destina el 43% restant.

Dels 17 projectes que han obtingut ajut, 12 corresponen a l'Alt Urgell i 5 a la Cerdanya. Territorialment, els projectes abasten nou municipis, sis dels quals de l'Alt Urgell i els altres tres de la Cerdanya. Els imports dels ajuts aprovats oscil·len entre un mínim de 5.129 euros i un màxim de 99.978 euros. En el conjunt dels projectes aprovats hi tenen un pes preponderant els relatius a la producció agroalimentària de proximitat i la indústria, seguits de serveis a l'esport, la restauració i el turisme rural.

Els ajuts representen, com a mínim, el 24% de la inversió prevista. Els percentatges s'estableixen a partir d'una puntuació que cada projecte obté en funció del seu grau de compliment dels criteris de desenvolupament local, com ara l'ús de productes i serveis locals, el caràcter innovador, el respecte a l'entorn i l'ús de les noves tecnologies, entre d'altres.

Diversitat de projectes

Entre els projectes subvencionats hi ha la creació d'un obrador de pasta fresca, un obrador de conill ecològic, un local de restauració amb obrador d'embotits i un comerç d'alimentació de proximitat i espai de degustació, a més d'un nou establiment de turisme rural i la millora dels equipaments per a la producció i distribució de productes elaborats a partir de fruits silvestres, d'elaborats càrnics i l'adquisició de maquinària per a millores tecnològiques d'indústries com fusteria i material mèdic. Altres projectes tenen relació amb instal·lacions d'energia fotovoltaica i equipaments per a activitats esportives a la natura.

Tal com han explicat des del consorci, els nous ajuts Leader suposen la possibilitat de consolidar la política de suport del Consorci Alt Urgell–Cerdanya als emprenedors de totes dues comarques «per tal de continuar dotant-les de les eines necessàries per a la creació i el manteniment de llocs de treball, la retenció de talent i l'impuls de noves iniciatives empresarials. Tot plegat de cabdal importància en un territori de muntanya com és aquest».