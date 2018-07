La Seu insonoritzarà amb vidre l'espai per a actes de la biblioteca Sant Agustí

L'Ajuntament de la Seu vol reconvertir la quarta planta de la biblioteca Sant Agustí en un espai més adequat per a l'estudi i els actes públics. El govern municipal ha anunciat que proposarà en el ple de dilluns l'aprovació del projecte d'insonorització de la planta quarta, coneguda com a sala polivalent, de la biblioteca. Segons ha informat el mateix equip de govern, la proposta s'inclou en el punt de l'ordre del dia sobre expedients de modificació de crèdit per tal d'incloure una partida d'inversió de 16.000 euros. La planta quarta de l'equipament cultural està oberta mitjançant un doble espai a la planta tercera, la qual cosa crea problemes de sonoritat quan acull conferències, presentacions de llibres, xerrades, entre d'altres activitats. Per evitar molèsties a la resta dels usuaris de la biblioteca es preveu tancar el doble espai que hi ha entre les plantes tercera i quarta amb la instal·lació d'uns paraments de vidre.