Puigcerdà i Llívia reediten l'aliança turística d'estiu a través de la música

La presentació de la segona edició del Festival de Música de Cerdanya, organitzat per Puigcerdà i Llívia

Els ajuntaments de Puigcerdà i Llívia han decidit reeditar la seva aliança turística d'estiu a través de la música per esdevenir una referència al Pirineu i, així, consolidar l'oferta turística local. Amb la unió dels dos programes municipals i l'ajuda de la Diputació i la Generalitat, els dos consistoris han reeditat el Festival de Música de Cerdanya, que aquest any en programa durant el mes d'agost la segona edició amb una oferta musical de tots els estils.

El nou Festival de Música de Cerdanya ha sorgit de la fusió del programa de Puigcerdà de música clàssica i l'antic Festival de Música de Llívia, que suma 37 anys de trajectòria. Els bons resultats de públic de l'any passat ha empès els dos ajuntaments a repetir l'experiència. El pressupost del festival és de 160.000 euros que sorgeixen de les aportacions pròpies dels consistoris, la venda d'entrades, els patrocinis privats, com els de La Caixa i Sorea, que hi aporten 6.000 euros, i les subvencions públiques de la Diputació, amb 40.000 euros, i la Generalitat, encara per confirmar.

El cartell del festival programa sis concerts a cada municipi en espais oberts o tancats com ara el polígon de l'Estació i el parc de Sant Guillem i esglésies. Dels dotze concerts, nou seran de pagament, amb entrades a 10 i 20 euros, i tres seran gratuïts. Pel que fa al contingut, els caps de cartell seran la GIOrquestra, la Simfònica del Vallès, Andrea Motis i Joan Chamorro, Els Amics de les Arts, la Simfònica del Vallès, Kepa Junkera i Blaumut, conjuntament amb la GIOrquestra. Els dos consistoris comptaran aquest any els assistents per poder avaluar amb exactitud l'èxit de la proposta.