Una empresa urbanitza a Dubai amb una rajola 'Puigcerdà' contra fred i cops

L'empresa catalana Access Safety, especialitzada en materials per a la construcció d'espais urbans, ha dissenyat una rajola adaptada a les condicions meteorològiques i quotidianes de la Cerdanya sota el nom Stone Puigcerdà, i l'està col·locant en projectes d'arreu del món. El panot, que s'ha instal·lat a la nova plaça Barcelona, també formarà part del paisatge urbà de Dubai, Bucarest i Mollerussa.

El panot Stone Puigcerdà és una rajola de 30x60 centímetres i dos centímetres de gruix disse-nyada com a paviment urbà per a les condicions de Puigcerdà, és a dir, amb una elevada resistència mecànica, de manera que és més difícil que es trenqui per impacte o flexió. Això la fa més resistent als grans canvis de temperatura que pot patir el sòl de la vila, situats entre els 20 graus sota zero i els 40 de positius, segons les anàlisis que ha fet l'empresa. Igualment, té una absorció del 0%, per la qual cosa és molt resistent a les taques i no s'hi enganxen, per exemple, els xiclets. Tampoc no s'hi enganxen els residus orgànics com ara les deposicions d'animals ni líquids que s'hi puguin abocar, un problema que Puigcerdà arrossega des de fa anys principalment els caps de setmana. Aquestes característiques s'han aconseguit per la seva matèria primera, feldspats i materials ferrosos d'Alemanya, i una temperatura de cocció molt elevada.

En nom d'Access Safety, Carlos Fernández ha explicat que l'empresa ha desenvolupat el producte específicament per a Puigcerdà i que finalment també s'instal·larà en projectes urbanístics d'altres ciutats que estan sotmeses a condicions similars.