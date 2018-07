L'escultora Maïs exposa la seva obra a Art3 de Puigcerdà

La sala d'exposicions Art3 de Puigcerdà acull els mesos de juliol i agost una exposició de l'escultura Maïs. La mostra, que porta per títol «Un mar de pedres», la configuren peces fetes amb pedra, bronze i ferro, segons han explicat els responsables de l'espai cultural.

La mostra «Un mar de pedres» ofereix un viatge per objectes creats per l'artista amb molta presència de barques, escales, finestres, elements de la quotidianitat que per a l'artista simbolitzen l'escapada cap a la llibertat i la vida mateixa. En aquest sentit, la mateixa Maïs ha argumentat sobre la seva exposició que «infinites són les rutes, trobem més o menys esculls. Sortegem, naufraguem i surem... emergim de les profunditats més fosques. Abandonaments, desenganys, plaers, il.lusions, absurds... construïm des de les entranyes el vaixell de la vida...». L'espai Art3 de Puigcerdà és un nou equipament cultural de caire privat a la capital cerdana que s'ha proposat portar a la vall les noves tendències de l'art contemporani. Té seu al carrer Ramon Cosp de Puigcerdà i al Palau de Congressos d'Alp.