La Cerdanya preveu un agost més fluix que el del 2017 amb el 75% d'ocupació

El sector hoteler de la Cerdanya preveu una baixada de les pernoctacions aquest mes d'agost. La tendència anual i, sobretot, la d'aquest mes de juliol fan pensar als professionals del turisme que el mes clau de la temporada d'estiu es tancarà amb una devallada de cinc punts respecte a l'any passat. No obstant això, les reserves d'última hora podrien fer remuntar les expectatives i igualar la temporada d'estiu del 2017.

Els hotels de la Cerdanya han tancat el mes de juliol amb una mitjana d'ocupació del 56%, fet que confirma la dinàmica dels últims anys d'un mes de juliol de poca feina. Aquest percentatge de visitants pernoctants se situa per sota del 60% assolit pel Ripollès, al mateix nivell que la Garrotxa, també per sota que el 68% de l'Alt Empordà i molt lluny dels registres de les destinacions de platja, que s'han situat en el 76% a la Costa Brava nord, segons les xifres aportades per la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona. Els portaveus del gremi apunten que per a aquest mes d'agost esperen una ocupació a la Cerdanya d'entre el 70 i el 75%, un percentatge que es manté per sota de les comarques de muntanya veïnes i, de la mateixa manera, per sota del 80% d'activitat hotelera registrada el mes d'agost de l'any passat. La previsió és de viure un mes amb grans alts i baixos, amb puntes de gran activitat per la festivitat de la Mare de Déu d'Agost i setmanes fluixes tant a l'inici com al final de mes. El gremi ha atribuit el lleuger descens de la previsió en l'estabilització d'altres destins turístics competidors de l'arc mediterrani, com ara Turquia i Tunísia i també a les ofertes llançades pel destí emergent de Croàcia.