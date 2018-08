L'èxit empeny Guils a fixar l'aposta pel Festival de Titelles

La gran resposta de públic i l'èxit de les representacions programades han empès l'Ajuntament de Guils a anunciar, tot just acabat el Festival de Titelles d'enguany, que la cita es consolidarà l'any que ve.

La segona edició del certamen, celebrat a Guils dimarts i dimecres d'aquesta setmana, han portat fins a la petita població veïna de Puigcerdà unes 1.400 persones, una xifra que suposa un gran èxit de públic i més ambient en els carrers i espais teatrals del poble. Així, les dues representacions programades per a la tarda, més pensades per al públic infantil, han omplert a vessar el local social, segons han explicat des de l'Ajuntament. Des del consistori han apuntat que aquest fet obligarà la pròxima edició a aplicar algunes modificacions.

Amb tot, la regidora de Cultura de Guils, Montse Ribot, ha anunciat que l'any que ve l'Ajuntament n'organitzarà la tercera edició per tal de consolidar definitivament una proposta lúdica i cultural que ha afegit Guils entre les referències de l'atapeït calendari d'activitats del mes d'agost a la Cerdanya. Igualment, Ribot ha agraït la implicació dels grups convidats al festival i ha expressat la seva «satisfacció per l'afluència i els comentaris positius dels assistents». L'edició d'aquest any ha inclòs l'0rganització de tallers de manipulació de titelles coordinats per l'expert Jordi Bertran.

Han format el cartell del festival les quatre companyies de Teia Moner, Teatro Saco de Huesos, Zipit Company i la del mateix Jordi Bertran.