La Cerdanya acull un festival que promou la bici de muntanya elèctrica

Llívia acollirà el pròxim mes d'octubre un festival dedicat a la bici de muntanya elèctrica, un dels nous fenòmens en el sector del lleure a la natura que en els últims anys ha envaït els camins del Pirineu amb esportistes de totes les edats. El Festival de la Mountain Bike Elèctrica se celebrarà els dies cinc, sis i set d'octubre a Llívia i inclourà sessions de prova gratuïta per tal que tots els aficionats a la bicicleta puguin experimentar aquesta nova modalitat. L'esdeveniment portarà a l'enclavament marques i fabricants especialitzats amb els seus últims models. Igualment, el festival inclourà un programa de rutes guiades per a tots els nivells amb bicicletes elèctriques de les especialitats cicloturista, enduro, trail o DH. El cartell també inclourà tallers i demostracions tant de bicicletes com de vestuari i complements. L'esdeveniment l'organitza e-mtb.es, Tracks Cerdanya i Gravity Pyrenees amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. L'organització ha obert un portal a Internet amb tota la informació per participar-hi.